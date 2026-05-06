Ryszard Petru wejdzie do rządu? Mowa o ważnym resorcie

Przed tygodniem Sejm odrzucił wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Pauliny Hennig-Kloska ocalała, a nie można wykluczyć, że jej formacja poszerzy wkrótce swoje wpływy w rządzie. – Nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum, czyli tego środowiska, które związało się z panią minister Hennig-Kloską, że będzie próba rozmowy na temat jakiegoś zrównoważenia relacji – powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość objęcia przez polityków Centrum stanowisk wiceministerialnych.

Przypomnijmy, że klub Centrum (jeszcze w tym miesiącu planowana jest rejestracja partii pod tą nazwą) powstał w lutym tego roku wskutek rozłamu w Polsce 2050 (wcześniej Henning-Kloska przegrała walkę o przywództwo w tej partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz). – W najbliższych godzinach, może dniach kolejna osoba z klubu Centrum zostanie członkiem rządu. (…) Będzie nowy wiceminister. Resort, który jest ważny – powiedział w zeszłym tygodniu w Radiu Zet Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Centrum.

Według serwisu Gazeta.pl, ów resort to Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym funkcję sekretarza stanu miałaby objąć posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Byłaby pierwszą kobietą w kierownictwie tego ministerstwa w obecnej kadencji. – Nie wykluczam, że nominacja będzie już w tym tygodniu, choć to oczywiście decyzja premiera – mówi w rozmowie z Gazeta.pl polityk Centrum.

Ryszard Petru wejdzie do rządu?

Oprócz Ministerstwa Sportu i Turystyki, klub Centrum może otrzymać wiceministrów również w resorcie aktywów państwowych, sprawiedliwości, a także rozwoju i technologii. Do tego ostatniego – jak informowały “Fakty” TVN – przymierzany ma być Ryszard Petru.

Jeśli doniesienia te potwierdzą się byłby to debiut tego polityka w rządzie. W przeszłości doradzał Leszkowi Balcerowiczowi, gdy ten po raz drugi kierował Ministerstwem Finansów (lata 1997-2000). Petru związany był wówczas z Unią Wolności, partią kierowaną przez Balcerowicza. Gdy ugrupowanie to w 2001 roku nie weszło do Sejmu, Petru na lata zniknął z polityki. Wrócił w 2015 roku, kiedy ogłosił powstanie Nowoczesnej. W przeprowadzonych w tamtym roku wyborach parlamentarnych ugrupowanie uzyskało ponad 7 proc. poparcie, a Petru po raz pierwszy uzyskał mandat poselski. Nowoczesną kierował do 2017 roku, a w kolejnych wyborach nie kandydował. Do Sejmu wrócił w 2023 roku startując z list Polski 2050.

Czytaj też:

Hennig-Kloska do dymisji? Wyraźny sygnał przed kluczowym głosowaniem. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Petru ostrzega Tuska: Przez to można przegrać wybory