Bezrobocie w Polsce. Na taką sytuację czekaliśmy cały rok

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w kwietniu. Wyniosła ona 6 proc., podczas gdy przed miesiącem było to 6,1 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce. Pierwszy spadek od roku

Jeśli szacunki resortu pracy potwierdzą się, będziemy mieli wówczas do czynienia z pierwszym spadkiem stopy bezrobocia od roku (po raz ostatni spadek odnotowano w maju 2025 roku – z 5,2 do 5 proc.).

Z szacunkowym danych resortu pracy wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 935,8 tys. osób bezrobotnych. To 14,1 tys. mniej niż w marcu, a zarazem o 133,1 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowało się 88,8 tys. bezrobotnych, o 10,9 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i o 2,7 tys. mniej niż w kwietniu zeszłego roku. Jednocześnie wyrejestrowano 101,9 tys. bezrobotnych, o 2,8 tys. mniej niż w marcu i o 16,8 tys. mniej niż przed rokiem.

Najniższe bezrobocie występuje w woj. wielkopolskim (3,8 proc., wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej). Po drugiej stronie jest woj. warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 9,7 proc. Warto jednak podkreślić, że jeszcze w marcu bezrobocie w tym regionie było na poziomie dwucyfrowym.

Dość optymistycznie prezentują się ostatnie dane Eurostatu dotyczące bezrobocia w Polsce. W marcu wyniosło ono 3,3 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej. Mimo tego wzrostu wciąż utrzymujemy się w czołówce, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas jedynie Czechy i Bułgaria, (odpowiednio 3,1 proc. i 3,2 proc.). Średnia unijna wyniosła 6 proc.

Według unijnego urzędu statystycznego liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w marcu 591 tys., wobec 577 tys. w lutym.

