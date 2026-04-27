Coraz więcej młodych bez pracy. GUS podał najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek ostateczne dane dotyczące bezrobocia w marcu. Stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 6,1 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Urząd potwierdził tym samym zaprezentowane w połowie kwietnia wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W marcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 949,8 tys. bezrobotnych. To o 0,5 proc. mniej niż w lutym br., a zarazem o 14,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych – z 101 tys. w lutym do 99,6 tys. w marcu.

Bezrobocie w Polsce. Coraz więcej młodych bez pracy

Z danych GUS, które przytacza “Dziennik Gazeta Prawna” wynika, że 824,5 tys. osób, to bezrobotni bez prawa do zasiłku (701 tys. przed rokiem), 449,4 tys, to długotrwale bezrobotni (387,2 tys. w zeszłym roku). Bezrobotni w wieku 50 plus to 247,4 tys. osób, podczas gdy w marcu 2025 roku było to 219,9 tys. osób. Nieco więcej bezrobotnych przybyło w grupie osób do 30. roku życia – ze 198,7 do 232 tys.

Ekonomiści Alior Banku ocenili, że brak sezonowego spadku bezrobocia rejestrowanego w marcu, to efekt mniejszego odpływu z rejestrów i ograniczenia środków na aktywizację (Fundusz Pracy), a „po oczyszczeniu z pracy subsydiowanej obraz rynku pracy pozostaje jednak relatywnie stabilny”. Jak przypomina dziennik, w połowie zeszłego roku weszła w życie reforma polegająca na odejściu od szerokiego subsydiowania pracy na rzecz bardziej efektywnych i celowanych form aktywizacji zawodowej. Zmiany wpłynęły na wahania w statystykach rejestrowanego bezrobocia w urzędach pracy w 2025 roku, co podwyższyło stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec lipca ubiegłego roku o 0,3 pkt proc., do 5,4 proc. wobec końca czerwca, sięgając 5,7 proc. na koniec roku.

Utrzymuje się bardzo wysokie zróżnicowanie stopy bezrobocia w Polsce w ujęciu regionalnym. Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu utrzymała się w województwie wielkopolskim (3,9 proc.), a najwyższa była w warmińsko-mazurskim (10 proc. w marcu). To jedyny region, w którym mamy do czynienia z dwucyfrowym bezrobociem.

