Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w marcu. Wyniosła ona 6,1 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.

Z szacunkowym danych resortu pracy wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 950,9 tys. bezrobotnych. To o 4,1 tys. mniej niż w lutym, a zarazem o 121 tys. więcej niż w marcu 2025 roku.

W marcu br. do urzędów pracy zgłosiło się 99,4 tys. osób, o 1,6 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Z rejestrów wykreślono 102,2 tys. bezrobotnych. To o 22,1 tys. więcej niż w lutym, a jednocześnie o 16,6 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z informacji przekazanych przez ministerstwo dowiadujemy się również, że w porównaniu z lutym stopa bezrobocia wzrosła w 90 powiatach, w 100 nie zmieniła się, a w 190 spadła.

Bezrobocie w Polsce. W tych zawodach najwięcej zarejestrowanych

Jak pisze dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”, wstępne dane resortu pracy pokazują niedopasowanie między poszukującymi pracy a wymaganiami pracodawców. Jeśli chodzi o konkretne zawody, to najwięcej bezrobotnych to sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Najwięcej nowych miejsc pracy czekało na pracowników produkcji, funkcjonariuszy Straży Granicznej i kierowców autobusów.

– Dziś polski rynek pracy zmaga się z luką kompetencyjną przez niedopasowanie edukacji do wymagań pracodawców i rynku pracy. Mamy też do czynienia z sytuacją, w której choć na rynku są bezrobotni w danym zawodzie, do tego tacy, których poszukują firmy, to trudno jest im zapełnić wakaty. A to dlatego, że kumulacja bezrobotnych ma miejsce w innym regionie kraju niż poszukiwani są pracownicy. A pensje nie są na tyle atrakcyjne, by zachęcić takie osoby do zmiany miejsca zamieszkania – komentuje dla gazety Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

