Niesamowite wyniki Eurojackpot. Polak rozbił bank

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Drugie w tym tygodniu losowanie Eurojackpot, choć nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji, to przyniosło kolejnego polskiego milionera. Podobnie jak miało to miejsce we wtorek, także i w piątkowym losowaniu gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z najwyższą wygraną. Była to nagroda drugiego stopnia. W piątkowym losowaniu jej wartość to bagatela prawie 170 tys. euro, czyli ponad 1,8 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek 15 maja podczas losowania nr 669 w Eurojackpot wylosowano liczby:

1, 32, 33, 36, 37 oraz 7 i 12

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, a najwyższe odnotowane wygrane to nagrody drugiego stopnia. Trafią one do dwóch graczy z Niemiec. Każdemu z nich przypadnie nagroda warta 1 655 835,90 euro.

W piątkowym losowaniu padło aż jedenaście wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 169 784,40 euro. Odnotowano je w Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji i Polsce. Co ciekawe, aż 8 z 13 najwyższych wygranych odnotowano w Niemczech.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych losowania – nagroda drugiego stopnia o wartości 1 804 655,60 zł. Ponadto padły aż dwie wygrane trzeciego stopnia – każda warta 43 540,40 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

25 wygranych piątego stopnia po 1943,70 zł

56 wygranych szóstego stopnia po 962,50 zł

61 wygranych siódmego stopnia po 637,80 zł

1216 wygranych ósmego stopnia po 140,40 zł

1613 wygranych dziewiątego stopnia po 112,00 zł

3636 wygranych dziesiątego stopnia po 90,80 zł

7020 wygranych jedenastego stopnia po 65,80 zł

26 160 wygranych dwunastego stopnia po 48,80 zł

Do wygrania aż 500 mln zł!

Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Jeszcze we wtorek do wygrania było 440 mln zł, a aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 500 mln zł.

Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek, 19 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

