Niesamowite wyniki Eurojackpot. Polak rozbił bank

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Drugie w tym tygodniu losowanie Eurojackpot, choć nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji, to przyniosło kolejnego polskiego milionera. Podobnie jak miało to miejsce we wtorek, także i w piątkowym losowaniu gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z najwyższą wygraną. Była to nagroda drugiego stopnia. W piątkowym losowaniu jej wartość to bagatela prawie 170 tys. euro, czyli ponad 1,8 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek 15 maja podczas losowania nr 669 w Eurojackpot wylosowano liczby:
1, 32, 33, 36, 37 oraz 7 i 12
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, a najwyższe odnotowane wygrane to nagrody drugiego stopnia. Trafią one do dwóch graczy z Niemiec. Każdemu z nich przypadnie nagroda warta 1 655 835,90 euro.
W piątkowym losowaniu padło aż jedenaście wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 169 784,40 euro. Odnotowano je w Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji i Polsce. Co ciekawe, aż 8 z 13 najwyższych wygranych odnotowano w Niemczech.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych losowania – nagroda drugiego stopnia o wartości 1 804 655,60 zł. Ponadto padły aż dwie wygrane trzeciego stopnia – każda warta 43 540,40 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 25 wygranych piątego stopnia po 1943,70 zł
- 56 wygranych szóstego stopnia po 962,50 zł
- 61 wygranych siódmego stopnia po 637,80 zł
- 1216 wygranych ósmego stopnia po 140,40 zł
- 1613 wygranych dziewiątego stopnia po 112,00 zł
- 3636 wygranych dziesiątego stopnia po 90,80 zł
- 7020 wygranych jedenastego stopnia po 65,80 zł
- 26 160 wygranych dwunastego stopnia po 48,80 zł
Do wygrania aż 500 mln zł!
Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Jeszcze we wtorek do wygrania było 440 mln zł, a aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 500 mln zł.
Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek, 19 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
