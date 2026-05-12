Mamy wielką wygraną w Polsce! Eurojackpot przyniosło szczęście

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, ale za to kolejnego polskiego milionera. Gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z najwyższą wygraną. W tym losowaniu była to nagroda drugiego stopnia warta bagatela ponad 2,6 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 12 maja, podczas losowania nr 668 w Eurojackpot wylosowano liczby:

7, 15, 19, 28, 35 oraz 3 i 11

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, a najwyższe odnotowane wygrane to nagrody drugiego stopnia. Trafią one do graczy z pięciu państw – Niemiec, Chorwacji, Polski i Finlandii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 436 055,90 euro.

We wtorkowym losowaniu padło aż dwanaście wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 102 464,60 euro. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Włoszech.

Wygrane w Polsce

Polakom tym razem dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych losowania – nagroda drugiego stopnia o wartości 2 688 138,80 zł. Wygranych trzeciego stopnia nie było, ale odnotowano cztery wygrane czwartego stopnia warte 11 616,80 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

52 wygrane piątego stopnia po 937,60 zł

128 wygranych szóstego stopnia po 427,30 zł

117 wygranych siódmego stopnia po 322,60 zł

1273 wygrane ósmego stopnia po 92,40 zł

2110 wygranych dziewiątego stopnia po 65,30 zł

4385 wygranych dziesiątego stopnia po 53,40 zł

5802 wygrane jedenastego stopnia po 51,30 zł

25 033 wygrane dwunastego stopnia po 38,20 zł

Do wygrania 440 mln zł!

Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli znajduje się gigantyczna wprost suma – 440 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 15 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

