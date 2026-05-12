Mamy wielką wygraną w Polsce! Eurojackpot przyniosło szczęście

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, ale za to kolejnego polskiego milionera. Gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z najwyższą wygraną. W tym losowaniu była to nagroda drugiego stopnia warta bagatela ponad 2,6 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 12 maja, podczas losowania nr 668 w Eurojackpot wylosowano liczby:
7, 15, 19, 28, 35 oraz 3 i 11
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, a najwyższe odnotowane wygrane to nagrody drugiego stopnia. Trafią one do graczy z pięciu państw – Niemiec, Chorwacji, Polski i Finlandii. Każdemu ze szczęśliwych graczy przypadnie nagroda warta 436 055,90 euro.
We wtorkowym losowaniu padło aż dwanaście wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 102 464,60 euro. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Włoszech.
Wygrane w Polsce
Polakom tym razem dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych losowania – nagroda drugiego stopnia o wartości 2 688 138,80 zł. Wygranych trzeciego stopnia nie było, ale odnotowano cztery wygrane czwartego stopnia warte 11 616,80 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 52 wygrane piątego stopnia po 937,60 zł
- 128 wygranych szóstego stopnia po 427,30 zł
- 117 wygranych siódmego stopnia po 322,60 zł
- 1273 wygrane ósmego stopnia po 92,40 zł
- 2110 wygranych dziewiątego stopnia po 65,30 zł
- 4385 wygranych dziesiątego stopnia po 53,40 zł
- 5802 wygrane jedenastego stopnia po 51,30 zł
- 25 033 wygrane dwunastego stopnia po 38,20 zł
Do wygrania 440 mln zł!
Kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji oznacza jedno – jeszcze większe pieniądze do wygrania. Aktualnie w puli znajduje się gigantyczna wprost suma – 440 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 15 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
