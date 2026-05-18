Mają dość niskich emerytur. Niemal milion seniorów zdecydowało się na radykalny krok

Wysokość emerytur w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Po marcowej waloryzacji najniższe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto, a blisko pół miliona nie seniorów nie łapie się nawet na minimalną emeryturę. Z przeprowadzonego w marcu sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 70,5 proc. Polaków uważa, że emerytury w naszym kraju są zbyt niskie, a zaledwie 4 proc. uważa je za zbyt wysokie. Niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że wysokość obecnych świadczeń w Polsce jest wystarczająca. O niskich świadczeniach poza samymi seniorami najczęściej mówili najmniej zarabiający respondenci – do 3000 zł netto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, nie dziwi fakt, iż wielu emerytów decyduje się na dorabianie do świadczenia. Najnowszymi danymi w tej kwestii podzielił się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Prawie milion emerytów pracuje

Okazuje się, że pod koniec ubiegłego roku 879,5 tys. seniorów łączyło emeryturę z aktywnością zawodową. ZUS zwraca uwagę, że to o ponad połowę więcej niż dziesięć lat wcześniej, a w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych emerytów zwiększyła się o niecałe 7 tys.

Władze ZUS wskazują, że liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. – Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet około 8-12 proc. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie – komentuje Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.). Po drugiej stronie jest województwo opolskie, gdzie zamieszkuje zaledwie 2,3 proc. pracujących seniorów.

Z badania SW Research dla agencji zatrudnienia Job Impulse wynika, że seniorzy decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. Względy finansowe to jednak nie wszystko. Wielu emerytów podkreśla, że praca daje im poczucie przynależności do zespołu i umożliwia regularne kontakty społeczne. Dla części seniorów pozostanie aktywnym zawodowo to także sposób na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

