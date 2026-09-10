„Dość niską”. Nowy szef ZUS wygadał się ws. emerytury

Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Liwiusz Laska zdradził w wywiadzie dla Interii, że otrzyma “dość niską” emeryturę. – Będzie to na dziś niecałe 4200 zł brutto, bo przez 18 lat byłem na działalności gospodarczej. Osiągałem wysokie dochody, ale płaciłem niską składkę. Kto był na umowie o pracę i zarabiał więcej niż średnia krajowa, będzie miał wyższą emeryturę niż ja, chociaż zarabiałem wielokrotnie więcej. Ale to była moja decyzja – powiedział szef ZUS.

Laska przyznaje, że dziś „trochę żałuje”, że nie płacił wyższej składki. – Jakbym wiele lat temu był taki mądry, jak dzisiaj, to pewnie bym podjął inną decyzję – mówi rozmówca portalu.

Prezes ZUS zdradza, że korzysta z dodatkowych form oszczędzania. W jego ocenie najlepszą opcją jest dołączenie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Prezes ZUS zachęca do dłuższej pracy

50-letni Laska osiągnie wiek emerytalny za 15 lat, gdyż wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat. Kobiety mogą kończyć aktywność zawodową pięć lat wcześniej. Szef ZUS radzi, aby się z tym nie spieszyć, bo najlepszy sposób na wyższą emeryturę, to dłuższa praca. – Zakładając, że ktoś rozpoczął pracę w wieku 25 lat, kobieta lub mężczyzna przez całe życie odprowadzali składki, to dla nich każdy rok dłuższej pracy bez przechodzenia na emeryturę to dodatkowe 14 proc. więcej. Rocznie! – tłumaczy Laska.

Prezes ZUS zwraca uwagę, że na taki krok decyduje się coraz więcej kobiet. – Kobiety w naturalny sposób pozostają dłużej na rynku pracy. Średnio dzisiaj to jest 60,9 lat, czyli statystyczna Polka przechodzi na emeryturę blisko rok po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego – podkreśla Laska.

Rozmówca Interii wskazuje, że z roku na rok rośnie grono pracujących emerytów. Jeszcze dziesięć lat temu było to 570 tys. osób, a pod koniec 2025 roku – ok. 880 tys., czyli ponad 300 tys. osób więcej.

Czytaj też:

14. emerytura do likwidacji? Były wicepremier apeluje Czytaj też:

Emerytury stażowe po nowemu? „Hipokryzja level max”