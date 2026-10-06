RPP zdecyduje o stopach procentowych. Co czeka kredytobiorców?

We wtorek, 6 października, rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W środę, 7 października, Rada zdecyduje o poziomie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Posiedzeniu przewodniczy prezes NBP Adam Glapiński.

Po wrześniowym posiedzeniu RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc. i jest na tym poziomie od marca, kiedy Rada obniżyła ją o 25 pkt bazowych.

Rada będzie ostrożna?

Jeszcze podczas wrześniowej konferencji prasowej Adam Glapiński oceniał, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku, a nawet do połowy przyszłego. Prezes NBP zastrzegał przy tym, że jest to jego osobista opinia, a nie oficjalne stanowisko całej Rady. Podkreślał jednocześnie, że w przypadku pojawienia się wyraźnych sygnałów wzrostu inflacji RPP może odpowiednio zareagować.

Jednym z najważniejszych czynników, które Rada musi obecnie brać pod uwagę, pozostaje inflacja. Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z lipcem ceny zwiększyły się o 0,3 proc.

Na decyzję RPP wpływać może również sytuacja na światowych rynkach, w tym ceny surowców energetycznych. Nie bez znaczenia pozostaje także polityka innych banków centralnych. We wrześniu Europejski Bank Centralny podniósł trzy podstawowe stopy o 25 pkt bazowych, a amerykańska Rezerwa Federalna zwiększyła przedział stopy funduszy federalnych o 25 pkt bazowych, do 3,75–4,00 proc.

Aktualna wysokość stóp procentowych

Po wrześniowej decyzji RPP stopy procentowe pozostają na następujących poziomach:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń. Obniżki nie będzie

Przed październikowym posiedzeniem ekonomiści spodziewają się przede wszystkim utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Jednocześnie coraz większą uwagę zwraca się na ryzyko, że w kolejnych miesiącach kierunek polityki pieniężnej może się zmienić. Część analiz wskazuje bowiem na możliwość podwyżek, jeśli presja inflacyjna okaże się trwalsza.

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