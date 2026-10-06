Zaskakujący trend w ofertach pracy. Ucieszą się początkujący

Początek października to dla wielu młodych osób czas rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, ale także moment poszukiwania pierwszego zatrudnienia. Analiza ogłoszeń na OLX Praca pokazuje, że brak wcześniejszego doświadczenia nie musi być barierą wejścia na rynek pracy.

Niemal połowa ofert nie wymaga doświadczenia. Ten segment liderem

Niemal połowa ogłoszeń publikowanych na OLX Praca (48 proc.) nie wymaga doświadczenia zawodowego, a w co trzeciej ofercie (31 proc.) pojawia się sformułowanie „mile widziane”, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym, ale może zwiększyć szanse kandydata. Udział takich ofert wzrósł w ciągu dwóch lat z 29 proc. do ponad 34 proc.

Twórcy badania podkreślają, że największą zmianę widać w segmencie biurowym. W tym przypadku odsetek ogłoszeń z formułą „mile widziane” zwiększył się z 23 proc. do niemal 40 proc. Dla osób rozpoczynających karierę oznacza to większą przestrzeń do aplikowania także wtedy, gdy nie spełniają wszystkich wymagań wskazanych w ogłoszeniu.

Treść ogłoszeń skierowanych do osób poszukujących pierwszej pracy pozwala wysnuć tezę, że dla pracodawców poszukujących pracowników tego typu istotniejszym od tego, co kandydat już potrafi, jest to, w jaki sposób pracuje, komunikuje się i podchodzi do powierzonych zadań. Tym samym dla dużej części pracodawców ważniejsze od doświadczenia zawodowego czy dyplomu są kompetencje miękkie. Tylko w przypadku 1 proc. ogłoszeń publikowanych na OLX Praca wykształcenie wyższe wskazywane jest jako wymóg. Natomiast wśród najczęściej wskazywanych oczekiwań znajdują się komunikatywność (22 proc.), dyspozycyjność (20 proc.) i odpowiedzialność (19 proc).

– Analiza treści ogłoszeń publikowanych w naszym serwisie pokazuje, że zmienia się sposób, w jaki pracodawcy definiują swoje oczekiwania w stosunku do osób rozpoczynających pracę. I nie chodzi o to, że obniżają swoje wymagania. Dzisiaj, w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, bardziej niż gotowy zestaw twardych kompetencji, cenią komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność czy gotowość do nauki. Dla potencjalnych kandydatów to bardzo ważny i rodzący optymizm sygnał, ponieważ pokazuje, że na początku kariery liczy się nie tylko to, co kandydat już potrafi, ale również jego potencjał do rozwoju – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca.

Materiał opracowany na podstawie analizy 1,1 miliona ogłoszeń o pracę, opublikowanych na OLX Praca w okresie styczeń 2025 – sierpień 2026, z których 555 tysięcy (48%) nie wymagało doświadczenia zawodowego.

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