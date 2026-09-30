Niepokojący sygnał z rynku pracy. Eksperci nie spodziewają się szybkiej poprawy

Wskaźnik Rynku Pracy, który z wyprzedzeniem informuje o możliwych zmianach bezrobocia, we wrześniu spadł o 0,1 pkt. To pierwsza taka zmiana po dwóch miesiącach wzrostu – wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Sam miesięczny spadek nie oznacza jednak odwrócenia dłuższego trendu.

Autorzy badania zwracają uwagę, że w dłuższej perspektywie wskaźnik pozostaje w trendzie wzrostowym. Z tego powodu – według BIEC – trudno oczekiwać w najbliższych miesiącach wyraźnej poprawy na rynku pracy oraz zmniejszenia liczby osób pozostających bez zatrudnienia.

Sytuacja na rynku pracy bez większych zmian

Stopa bezrobocia rejestrowanego już trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie 5,8 proc. BIEC zaznacza jednocześnie, że w krótkim okresie Wskaźnik Rynku Pracy nie notuje znaczących wahań. Inaczej wygląda jednak jego tendencja długookresowa, która nadal jest wzrostowa.

Jest jednak także element, który odróżnia obecną sytuację od tej sprzed roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost WRP był wyraźnie silniejszy. Obecnie tylko jedna ze składowych wskaźnika sygnalizuje możliwość jego dalszego wzrostu i pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

BIEC zwraca uwagę na zwolnienia

Chodzi o liczbę osób bezrobotnych, które zostały zarejestrowane po zwolnieniach wynikających z przyczyn leżących po stronie pracodawców. Według danych przytoczonych przez BIEC grupa ta liczy obecnie około 43 tys. osób.

Stanowi ona stosunkowo niewielką część wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W sierpniu liczba osób należących do tej grupy wzrosła jednak o 4 proc. To właśnie zmiany w tej kategorii są obecnie jednym z obserwowanych sygnałów dotyczących kondycji rynku pracy.

To może być sygnał problemów przedsiębiorstw

BIEC wskazuje, że wzrost liczby osób tracących pracę z przyczyn dotyczących pracodawców może mieć szersze znaczenie. Zdaniem autorów badania zmiany w tej grupie są istotnym sygnałem dotyczącym kondycji przedsiębiorstw.

Mogą bowiem świadczyć o narastających trudnościach firm oraz pogarszaniu się koniunktury gospodarczej. Choć wrześniowy Wskaźnik Rynku Pracy obniżył się o 0,1 pkt, jego długookresowy kierunek sprawia, że BIEC nie spodziewa się w najbliższych miesiącach wyraźnego spadku liczby bezrobotnych.

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