Po wyborach wzrośnie grono uprawnionych do renty wdowiej? Jest głos z rządu

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. (od przyszłego roku będzie to 25 proc.).

Z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia to niespełna 380 zł. Po zmianach świadczeniobiorcy mają otrzymywać ok. 600 zł.

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy:

osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Dodatkowy warunek uprawniający do otrzymania renty wdowiej wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Renta wdowia trafi do młodszych?

Z ostatnich danych ZUS wynika, że rentę wdowią pobiera obecnie prawie 993,5 tys. seniorów. Jest jednak szansa, że grono świadczeniobiorców wzrośnie. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie wyklucza, że zmieni się jeden z kluczowych warunków uprawniających do otrzymania świadczenia.

– Zagwarantowaliśmy w ustawie obowiązkową ewaluację renty wdowiej w celu jej dalszego rozszerzenia. Taka ocena musi się odbyć w 2028 r. i wspólnie z marszałkiem Czarzastym zapowiedzieliśmy już, a ja to powtarzam i podtrzymuję, że jeśli będzie to zależało od Lewicy, jeśli będziemy w przyszłym rządzie, to obejmiemy prawem do renty wdowiej także młodsze wdowy i wdowców, czyli zniesiemy kryterium pięciu lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego – zadeklarowała w rozmowie z „Faktem” szefowa resortu rodziny.

– Mam poważne wątpliwości co do zasadności tego kryterium — bo nikt nie wybiera momentu w swoim życiu, kiedy traci współmałżonka. Dlatego, tak jak obiecaliśmy rentę wdowią i ją wprowadziliśmy, tak też rozszerzymy ją na młodsze wdowy i wdowców – dodała.

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