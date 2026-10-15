Wieku emerytalnego nie trzeba zmieniać? Tylu starszych Polaków chce dalej pracować

Co jakiś czas powraca dyskusja wokół zmian w wieku emerytalnym w naszym kraju. Z najnowszego badania rynku pracy przeprowadzonego przez SD Worx wynika, że wielu Polaków chciałoby zakończyć aktywność zawodową wcześniej, niż przewidują obecne przepisy emerytalne (kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni pięć lat później).

Młodzi częściej marzą o wcześniejszej emeryturze

Twórcy badania zwracają uwagę, że interesująco przedstawiają się postawy starszych pracowników. Respondenci w wieku 55 lat i więcej nie deklarują częściej chęci wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, niż ich młodsi koledzy. O wcześniejszej emeryturze marzy 35,4 proc. pracowników z grupy 55 plus, podczas gdy wśród osób poniżej 35. roku życia aż 60,6 proc. Co więcej, ponad połowa starszych pracowników w (51,9 proc.) deklaruje gotowość do pozostania aktywnymi zawodowo również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Wśród najmłodszych pracowników podobne podejście prezentuje niespełna 38 proc. respondentów.

W przypadku osób w wieku 55 plus, które chciałyby przejść wcześniej na emeryturę kwestie finansowe należą do mniej istotnych argumentów. Najczęściej wskazywanym powodem jest chęć zadbania o zdrowie (49,1 proc.), potrzeba poświęcenia większej ilości czasu rodzinie lub sprawom osobistym (43,8 proc.) oraz zbyt duże obciąz enie psychiczne związane z pracą (36,5 proc.). Na decyzję części respondentów wpływają równiez spadek motywacji do pracy (36,1 proc.) oraz fizycznie wymagający charakter wykonywanych obowiązków (34,8 proc.).

Dlaczego seniorzy chcą dłużej pracować?

Twórcy badania podkreślają, że gotowość do dłuższej aktywności zawodowej może mieć związek z tym, jak starsi respondenci postrzegają swoją sytuację zawodową. Aż 70,3 proc. badanych w wieku 55 lat i więcej uważa, że ma wystarczająco dużo energii, by dobrze wykonywać swoją pracę. Jednocześnie 79,1 proc. twierdzi, że ich praca daje im satysfakcję i poczucie sensu. Wśród osób poniżej 35. roku życia analogiczny odsetek wynosi 64,8 proc.

Nie ma natomiast większych różnic między pokoleniami, jeśli chodzi o zadowolenie z pracy. Odczuwa je 72 proc. pracowników w wieku 55 plus i 71,8 proc. osób poniżej 35. roku życia. Niewielkie różnice dotyczą też poczucia docenienia własnego wkładu w organizację. Takie przekonanie ma 59,6 proc. starszych pracowników i 56,4 proc. młodszych.

Międzynarodowe badanie „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzonego przez SD Worx objęło 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 krajach europejskich.

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