Polska gospodarka urosła szybciej niż szacowano. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) w 2025 roku. Okazuje się, że polska gospodarka rosła w zeszłym roku szybciej niż wskazywał na to wstępny szacunek z kwietnia. – Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2025 r. wzrósł realnie o 3,8% w porównaniu z 2024 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 16.04.2026 r.o 0,2 p.proc. – czytamy w komunikacie GUS.

PKB Polski w 2025 r. w górę o 3,8 proc. Dane lepsze niż prognozowano

GUS przypomina, że prezentuje skorygowany szacunek PKB za rok 2025, oparty na aktualnych źródłach danych oraz zrewidowanych danych dotyczących produktu krajowego brutto za 2024 rok. – Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2025 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 16.04.2026 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2025 dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora – wyjaśnia GUS.

W sierpniu GUS poinformował, że PKB Polski urósł realnie w drugim kwartale tego roku o 3,8 proc. rok do roku. Wstępne dane za okres kwiecień-czerwiec oznaczają, że polska gospodarka przyspieszyła, po wzroście w pierwszym kwartale o 3,5 proc. rok do roku.

– Jeszcze więcej wzrostu! GUS zrewidował w górę dane za 2025 r. – polska gospodarka urosła o 3,8%, a nie 3,6%. Co ważne, za rewizją stoją mocniejszy wzrost inwestycji i konsumpcji – tak dzisiejsze dane skomentował na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Z projektu budżetu na 2027 rok wynika, że rząd przewiduje, że wzrost PKB wyniesie w przyszłym roku 3 proc. Średnioroczna inflacja prognozowana jest na poziomie 2,8 proc., a wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wynieść 6,4 proc.

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