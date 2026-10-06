Co trzeci Polak nie ufa dokumentom bez stempla. Nie jesteśmy gotowi na EUDI

To wyniki badania na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, jakie zostało przedstawione w najnowszym raporcie „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Edycja 2026". Zrealizowała je Fundacja Digital Poland.

Z badania wynika, że aż co trzeci Polak jest przekonany, że papierowy dokument bez pieczątki nie ma odpowiedniej mocy prawnej. Tymczasem w większości spraw taki wymóg po prostu nie istnieje.

– Pieczątka wiecznie żywa. Każdy, kto procesował papiery, to wie – komentuje Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Jego zdaniem potrzebny jest wyraźny zakaz używania pieczątek w przepisach albo kampania informacyjna.

Podobny odsetek badanych – co trzeci – błędnie sądzi, że podpis własnoręczny jest mocniejszy prawnie niż kwalifikowany podpis elektroniczny. W rzeczywistości oba mają taką samą moc.

Skoro jedna trzecia społeczeństwa nie uznaje e-dokumentów, to jest to realny problem przed wdrożeniem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDI). Do końca 2026 r. kraje UE udostępnią EUDI wszystkim obywatelom i mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom. Umożliwi on użytkownikom dostęp do usług publicznych i prywatnych online oraz offline, a także przechowywanie i udostępnianie dokumentów cyfrowych oraz tworzenie wiążących prawnie podpisów na terenie całej UE.

Big techom nie ufamy. Wolimy państwo i Europę

Z badania Digital Poland wynika, że trzy czwarte badanych chce korzystać z Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Kluczowe jest jednak dla nich to, kto go dostarczy: 36 proc. wybrałoby wyłącznie rozwiązanie państwowe, a 47 proc. najbardziej ufa dostawcom polskim lub europejskim.

Wyłącznie na portfele globalnych platform – Google Wallet, Apple Wallet czy Samsung Wallet – postawiłoby zaledwie 7 proc. respondentów. Autorzy czytają to jako mocny sygnał poparcia dla cyfrowej suwerenności Polski i Europy.

Ponad jedna trzecia Polaków chciałaby też używać cyfrowej tożsamości do potwierdzania pełnoletności, np. przy zakupie alkoholu, bez ujawniania pełnych danych osobowych.

E-urząd tak, ale z człowiekiem

Z e-administracji korzysta już 83 proc. Polaków, a niemal 8 na 10 dobrze ocenia jej rozwój. Mimo to tylko 48 proc. jest gotowych całkowicie zrezygnować z papieru w kontaktach z państwem. Akceptujemy e-recepty czy e-zwolnienia, ale dyplomy, księgi wieczyste czy akty małżeństwa wolimy mieć na papierze.

Ostrożnie podchodzimy też do sztucznej inteligencji: tylko 9 proc. chciałoby, by ich sprawę w urzędzie załatwiała AI bez udziału człowieka. 69 proc. oczekuje, że AI będzie wspierać urzędnika, ale decyzję podejmie człowiek. Z kolei 6 na 10 badanych popiera funkcję w mObywatelu, która pokazywałaby, jaki urząd lub urzędnik przeglądał nasze dane.

– Polacy doceniają cyfrowe usługi administracji publicznej, ale nadal potrzebują poczucia kontroli – podsumowuje dr Michał Boni, prezes Fundacji Digital Poland.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2026 r. na próbie 1000 Polaków metodą CAWI.

Raport „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Edycja 2026" to 8. edycja corocznego, ogólnopolskiego badania Tech4Society. Przygotowany został przy wsparciu 25 ekspertów. Badanie objęło Polaków w wieku 18–75 lat. Raport, liczący ponad 100 stron, zaprezentowano podczas Digital Festival 2026.

Fundacja Digital Poland co roku podejmuje inny temat związany z cyfryzacją społeczeństwa i gospodarki, nawiązując między innymi do celów europejskiej „Cyfrowej Dekady 2030”. W poprzednich edycjach badaliśmy między innymi nastawienie Polaków do sztucznej inteligencji, wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, stosunek do ochrony dzieci w internecie, poziom kompetencji cyfrowych oraz znaczenie nowoczesnej łączności