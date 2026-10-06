Zwykłe PlayStation 5 dostaje upscaling AI. Gry będą wyglądać lepiej

QSSR (Quick Spectral Super Resolution) to uproszczona wersja technologii PSSR znanej z PS5 Pro. Obie działają podobnie. Konsola generuje obraz gry w niższej rozdzielczości, a sieć neuronowa powiększa go do wyższej i stara się zachować jak najwięcej szczegółów. Dzięki temu twórcy mogą uzyskać lepszą jakość obrazu mniejszym kosztem dla konsoli.

Na początek dwie gry

Pierwsze gry z obsługą QSSR to „Marvel's Wolverine” i „Ghost of Yōtei”. Obie dostały już aktualizacje, a nową opcję można włączyć w ustawieniach grafiki. Lista ma się wydłużać, bo Sony zapowiada, że udostępni technologię wszystkim twórcom gier. Każda gra będzie jednak potrzebować osobnej aktualizacji. Funkcja nie zadziała automatycznie we wszystkich tytułach.

Lżejsza wersja PSSR

Podstawowe PS5 nie ma specjalnego układu do powiększania obrazu, który ma model Pro. Dlatego Sony przygotowało uproszczoną, ręcznie dopracowaną wersję sieci neuronowej, dopasowaną do możliwości zwykłej konsoli.

Technologia powstała w ramach Projektu Amethyst, czyli współpracy Sony i AMD nad rozwiązaniami graficznymi opartymi na AI. Z tej samej współpracy wziął się ulepszony algorytm PSSR w PS5 Pro.

Źródła: Antyweb, Push Square, TheSixthAxis