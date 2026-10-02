Nadszedł czas rozliczeń. Tym razem Tusk podsumowuje nowe świadczenie

1 października minęła druga rocznica wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Ma on na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Drugie urodziny „babciowego” świętowano w Kancelarii Premiera. Szef rządu podkreślał, że założeniem programu były nie tylko pieniądze i nowe miejsca w żłobkach, ale też “godnościowe podejście do sprawy”. – Babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina. Bo przecież też wiemy – u mnie tak na pewno jest – że szczególnie wnuczki wolą, żeby dziadek się opiekował, a nie nawet najlepsza opiekunka czy opiekun – powiedział Donald Tusk.

Ile dzieci korzysta z „babciowego". Tusk podał dane

Premier poinformował, że z “babciowego” korzysta w sumie 680 tys. dzieci w Polsce. – To jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi – powiedział Tusk.

Uczestnicząca w spotkaniu wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podkreślała, że 680 tys. świadczeń to “rodziny i historie osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą”.

Z danych przekazanych “Wprost” przez resort rodziny wynika, że od października 2024 roku do sierpnia br. w ramach programu“Aktywny rodzic” złożono wnioski obejmujące 1,2 mln dzieci. Najpopularniejszym świadczeniem jest „Aktywnie w żłobku”, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymał wnioski obejmujące 438 tys. maluchów. Dokumenty o świadczenie „Aktywnie w domu” objęły 384 tys. pociech. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywni rodzice w pracy” – wnioski objęły 377 tys. dzieci.

Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że “babciowe” pozytywnie ocenia 34,4 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 19,6 proc. respondentów. Co piąty Polak nie kojarzy tego świadczenia, a niemal 26 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

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