Sondaż dla „Wprost”: Dwa lata „babciowego”. Tak Polacy oceniają program

1 października minęły dwa lata od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Ma on na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Polacy o „babciowym”. Znaczący podział w jednej grupie

Jak Polacy oceniają ten program? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”.

Z badania wynika, że “babciowe” pozytywnie ocenia 34,4 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 19,6 proc. respondentów. Okazuje się, że co piąty Polak (20,2 proc.) nie kojarzy tego świadczenia. Blisko 26 proc. badanych udzieliło odpowiedzi “trudno powiedzieć”.