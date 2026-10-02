Mamy nowego milionera. Polak wygrywa fortunę w Eurojackpot

Pierwsze październikowe losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji – nie została ona jednak rozbita i w kolejnym losowaniu gracze powalczą o ponad 500 milionów złotych.
I choć dziś nikt nie trafił jackpota, to nad Wisłą znów pojawił się nowy milioner. Gracz z Polski jest wśród szczęśliwców z wygraną drugiego stopnia, zgarniając ponad 3 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 2 października, podczas losowania nr 709 w Eurojackpot wylosowano liczby:
4, 6, 7, 17, 45 oraz 7 i 12.
Wyniki losowania w Europie
W piątkowym losowaniu nie trafiono jackpota, ale padło za to aż sześć wygranych drugiego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii oraz Polsce. Każda z nich ma wartość 562 247,60 euro.
Padło także dziesięć wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Norwegii, Czech i Szwecji. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 190 248,90 euro.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało szczęście. Dwa ostatnie losowania przyniosły dwóch nowych milionerów. Także i to losowanie powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była wygrana drugiego stopnia, warta 3 182 953,80 zł. Wygranej trzeciego stopnia nie odnotowano nad Wisłą. Padły za to dwie wygrane czwartego stopnia – każda z nich warta 26 932,20 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 31 wygranych piątego stopnia po 1344,20 zł,
- 63 wygrane szóstego stopnia po 771,30 zł,
- 85 wygranych siódmego stopnia po 505,60 zł,
- 1196 wygranych ósmego stopnia po 123,00 zł,
- 2143 wygrane dziewiątego stopnia po 80,10 zł,
- 4204 wygrane dziesiątego stopnia po 68,80 zł,
- 5881 wygranych jedenastego stopnia po 64,80 zł,
- 27 608 wygranych dwunastego stopnia po 41,20 zł.
Na horyzoncie aż 520 mln zł
Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie, rośnie i nadal rośnie. W kolejnym losowaniu gracze powalczą o gigantyczne pieniądze – 520 mln zł.
Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 6 października, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 1 235 813,60 zł – 29 września, Zawadzkie
- 1 118 872,40 zł – 25 września, Bydgoszcz
- 323 760,80 zł – 22 września, Skierniewice / Miąskowo
- 3 801 653,10 zł – 15 września, Zabrze
- 3 230 697,30 zł – 8 września, Przemyśl
- 1 448 562,90 zł – 4 września, Rędziny
- 146 322,50 zł – 1 września, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl
- 1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk
- 164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków
- 677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina
- 275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl
- 560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok
- 2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz
- 308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne
- 326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl
- 1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl
- 207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl
- 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
- 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
- 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
- 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
- 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
- 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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