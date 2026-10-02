Mamy nowego milionera. Polak wygrywa fortunę w Eurojackpot

Pierwsze październikowe losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji – nie została ona jednak rozbita i w kolejnym losowaniu gracze powalczą o ponad 500 milionów złotych.

I choć dziś nikt nie trafił jackpota, to nad Wisłą znów pojawił się nowy milioner. Gracz z Polski jest wśród szczęśliwców z wygraną drugiego stopnia, zgarniając ponad 3 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 2 października, podczas losowania nr 709 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 6, 7, 17, 45 oraz 7 i 12.

Wyniki losowania w Europie

W piątkowym losowaniu nie trafiono jackpota, ale padło za to aż sześć wygranych drugiego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii oraz Polsce. Każda z nich ma wartość 562 247,60 euro.

Padło także dziesięć wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Norwegii, Czech i Szwecji. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 190 248,90 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. Dwa ostatnie losowania przyniosły dwóch nowych milionerów. Także i to losowanie powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była wygrana drugiego stopnia, warta 3 182 953,80 zł. Wygranej trzeciego stopnia nie odnotowano nad Wisłą. Padły za to dwie wygrane czwartego stopnia – każda z nich warta 26 932,20 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

31 wygranych piątego stopnia po 1344,20 zł,

63 wygrane szóstego stopnia po 771,30 zł,

85 wygranych siódmego stopnia po 505,60 zł,

1196 wygranych ósmego stopnia po 123,00 zł,

2143 wygrane dziewiątego stopnia po 80,10 zł,

4204 wygrane dziesiątego stopnia po 68,80 zł,

5881 wygranych jedenastego stopnia po 64,80 zł,

27 608 wygranych dwunastego stopnia po 41,20 zł.

Na horyzoncie aż 520 mln zł

Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie, rośnie i nadal rośnie. W kolejnym losowaniu gracze powalczą o gigantyczne pieniądze – 520 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 6 października, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 235 813,60 zł – 29 września, Zawadzkie

1 118 872,40 zł – 25 września, Bydgoszcz

323 760,80 zł – 22 września, Skierniewice / Miąskowo

3 801 653,10 zł – 15 września, Zabrze

3 230 697,30 zł – 8 września, Przemyśl

1 448 562,90 zł – 4 września, Rędziny

146 322,50 zł – 1 września, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl

1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk

164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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