Polska wykłada 500 mln zł na strategiczną branżę. Pieniądze trafią do kilkunastu firm

W Polsce powstaje fundusz przeznaczony dla firm rozwijających technologie kosmiczne. Uruchomienie Vinci Space Tech Fund ogłosił 6 października w Krakowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Fundusz będzie dysponował 500 mln zł pochodzącymi ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według ministra nowe źródło kapitału ma nie tylko zwiększyć dostępność finansowania, ale również wzmacniać strategiczną niezależność gospodarczą Polski, bezpieczeństwo oraz odporność państwa. Domański określił przedsięwzięcie także jako inwestycję w zdolność Polski do budowania własnych liderów technologicznych.

Vinci Space Tech Fund z kapitałem 500 mln zł

Fundusz ma koncentrować się na spółkach wzrostowych, które zweryfikowały już swój model biznesowy i są gotowe do kolejnego etapu rozwoju. Poszczególne firmy będą mogły otrzymać od 10 do 100 mln zł kapitału. Łącznie BGK przeznaczy na skalowanie działalności polskich przedsiębiorstw kosmicznych 500 mln zł.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie pozycji Polski w europejskim sektorze kosmicznym oraz rozwój krajowego zaplecza dostawców technologii ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i suwerenności. Prezes BGK Mirosław Czekaj podkreślił, że bank chce wspierać rozwój technologii, komercjalizację innowacji i zwiększanie konkurencyjności polskich spółek na rynkach międzynarodowych.

Satelity, rakiety, napędy i sztuczna inteligencja

Strategia nowego funduszu obejmuje sześć głównych obszarów. Kapitał ma trafiać do przedsiębiorstw działających w sektorach satelitów, optyki i obserwacji Ziemi, komunikacji satelitarnej, elektroniki i fotoniki, rakiet i napędów oraz danych i sztucznej inteligencji.

Docelowo w portfelu może znaleźć się od 15 do 20 firm. Mają to być przede wszystkim polskie spółki, choć strategia dopuszcza także inwestowanie w przedsiębiorstwa europejskie, pod warunkiem że centrum ich interesów znajduje się w Polsce.

ICEYE podzieli się doświadczeniem

Firmy mają otrzymywać nie tylko pieniądze. Fundusz zapowiada również dostęp do kompetencji partnerów strategicznych. Jednym z nich będzie ICEYE, zajmujące się budową satelitarnych systemów rozpoznania. Spółka ma dzielić się doświadczeniem związanym ze skalowaniem działalności na światowych rynkach.

ICEYE współpracowało już wcześniej z Vinci z grupy BGK. Poprzez fundusz private equity Vinci zainwestowało w spółkę równowartość 85 mln zł w dwóch rundach finansowania przeprowadzonych w 2025 roku. Partnerami strategicznymi nowego przedsięwzięcia będą również Polska Agencja Kosmiczna, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Krakowski Park Technologiczny.

Kraków ma odegrać istotną rolę

W przedsięwzięciu ważną rolę ma pełnić Kraków. Miasto dysponuje zapleczem akademickim i badawczym, w tym Wydziałem Technologii Kosmicznych AGH. Krakowski Park Technologiczny rozwija natomiast ekosystem Space Tech i wspiera przedsiębiorców w komercjalizacji technologii, rozwoju działalności oraz nawiązywaniu współpracy z inwestorami i partnerami.

Space Tech Fund będzie trzecim funduszem zarządzanym przez Vinci, obok istniejących już funduszy private equity oraz venture capital. Łączna wartość środków ulokowanych przez BGK w tych trzech funduszach ma wynieść 1,6 mld zł. Vinci ma już w swoim portfelu dwie spółki z sektora kosmicznego – ICEYE oraz Sybilla Technologies.

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