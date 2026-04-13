Lidl tnie setki etatów, ale nie zwalnia tempa. Sieć szykuje duże zmiany

Lidl planuje reorganizację we Francji, w ramach której może zniknąć nawet 550 stanowisk administracyjnych. Jak wynika z informacji portalu DlaHandlu.pl, zmiany mają zostać przeprowadzone bez zwolnień grupowych. Firma zakłada, że proces obejmie wyłącznie tych pracowników, którzy sami zdecydują się odejść.

Obecnie w tej sprawie trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Sieć podkreśla jednocześnie, że obok redukcji części etatów zamierza tworzyć nowe miejsca pracy w centrali i oddziałach regionalnych. Francuski Lidl zatrudnia obecnie około 46 tys. osób.

Reorganizacja w Lidlu we Francji nie zatrzymuje rozwoju sieci

Planowane odejścia nie oznaczają wyhamowania ekspansji na francuskim rynku. Lidl nadal rozwija tam swoją obecność, czego przykładem jest przejęcie 19 supermarketów Auchan oraz ośmiu stacji paliw. Transakcję zatwierdził we wrześniu 2025 roku francuski urząd antymonopolowy.

Urząd uznał, że przejęcie nie wpłynie negatywnie ani na konkurencję, ani na wybór konsumentów. Dzięki tej operacji Lidl zwiększył skalę działalności we Francji, gdzie posiada już ponad 1600 sklepów.

Reorganizacja w Lidlu a rozwój sieci w Polsce

Dynamiczny rozwój marki widać również w Polsce. Lidl ma już w kraju ponad 950 placówek i zatrudnia około 30 tys. pracowników. Sieć zapowiada, że jeszcze w 2026 roku chce otworzyć swój tysięczny sklep.

Przedstawiciele firmy deklarują, że tempo inwestycji pozostanie wysokie. Ma ono obejmować nie tylko rozbudowę sieci, ale także nowoczesną infrastrukturę, poprawę efektywności operacyjnej oraz zrównoważone budownictwo.

Reorganizacja w Lidlu to zmiany kadrowe i dalsza ekspansja

Lidl zapowiada, że nowe sklepy będą powstawać zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. To pokazuje, że mimo zmian organizacyjnych w części struktur firma nadal chce wzmacniać swoją pozycję na kluczowych rynkach.

Plan redukcji stanowisk administracyjnych we Francji jest więc częścią szerszej reorganizacji, ale nie oznacza odwrotu od inwestycji. Sieć jednocześnie ogranicza część etatów, prowadzi rozmowy o dobrowolnych odejściach i rozwija działalność zarówno na rynku francuskim, jak i w Polsce.

Czytaj też:

