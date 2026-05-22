Rossmann rozdaje perfumy gratis. Znikają błyskawicznie

Rossmann wystartował ze specjalną akcją przygotowaną z okazji Dnia Mamy. W dniach 21–23 maja klienci mogą skorzystać z promocji 1+1 gratis na perfumy.

– Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją tańszy z nich jest dostępny całkowicie za darmo. Promocja obowiązuje stacjonarnie w drogeriach Rossmann oraz online przy zakupach internetowych na Rossmann.pl – informuje sieć w wydanym komunikacie.

Promocja obejmuje ponad 2 tysiące produktów z kategorii perfum damskich, męskich i unisex. Wśród dostępnych propozycji znajdują się zarówno popularne klasyki, jak i nowe kompozycje zapachowe. Ceny zaczynają się od kilkunastu złotych, ale w ofercie nie brakuje również luksusowych perfum kosztujących ponad tysiąc złotych.

Rossmann liczy na zakupowy boom przed Dniem Mamy

W komunikacie sieć zachęca klientów do wykorzystania promocji jako okazji do znalezienia prezentu na zbliżający się Dzień Mamy.

– Mamom chciałoby się podarować cały świat. Najbliższe dni to doskonała okazja, aby sprezentować bliskiej osobie ulubiony zapach lub odkryć nowe perfumeryjne inspiracje w wyjątkowo korzystnej cenie. W przebogatej ofercie znajdą się zarówno ulubieńcy, jak i wiele nowych zapachów – kandydatów na idealny prezent – zachęca sieć w wydanym komunikacie.

Klienci szybko ruszyli na zakupy, a część produktów niemal natychmiast zaczęła znikać ze sprzedaży internetowej.

Czytaj też:

Popularna sieć startuje z promocją. Torebki Calvin Klein za 199 zł

W ofercie także luksusowy makijaż

Nie tylko perfumy można podarować mamom. Rossmann promuje również ofertę online z kategorii premium beauty. W dziale „Luksusowy make-up” pojawiły się kosmetyki ośmiu znanych światowych marek, takich jak:

MAC, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Estée Lauder, Guerlain, Laura Mercier, Helena Rubinstein.

Klienci mogą znaleźć tam luksusowe podkłady, pudry, tusze do rzęs, róże czy błyszczyki. Najtańsze produkty kosztują niespełna 100 zł, ale ceny najbardziej ekskluzywnych kosmetyków przekraczają 250 zł. Oferta premium dostępna jest wyłącznie online.

Czytaj też:

Modowa niespodzianka w Lidlu. Markowe torebki za 99 zł