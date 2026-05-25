Firmy liczyły na 19 proc. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej kosztowna

Choć ustawowa stawka podatku CIT w Polsce wynosi 19 proc., rzeczywiste obciążenia firm okazują się znacznie wyższe. Z raportu Grant Thornton wynika, że średnia efektywna stawka CIT dla największych spółek notowanych na giełdzie w 2024 roku osiągnęła poziom 33 proc.

To oznacza wzrost o prawie 7 punktów procentowych względem średniej z ostatniej dekady. Efektywna stawka podatkowa była również wyższa niż w poprzednich latach. W 2022 roku wynosiła 28 proc., a rok później 30 proc.

Efektywna stawka CIT coraz wyższa

Eksperci zwracają uwagę, że poziom 33 proc. nie jest jednorazowym wyjątkiem. Jak wskazał Grzegorz Szysz z Grant Thornton, utrzymująca się od lat wysoka efektywna stawka podatkowa to niekorzystna informacja zarówno dla właścicieli firm, jak i inwestorów.

Dane pokazują także rosnące niezadowolenie przedsiębiorców z funkcjonowania całego systemu podatkowego. Raport przygotowany przez MDDP i Konfederację Lewiatan wskazuje, że większość firm krytycznie ocenia zarówno stabilność przepisów, jak i poziom obciążeń administracyjnych.

Aż 84 proc. przedsiębiorców negatywnie ocenia stabilność prawa podatkowego, a 73 proc. uważa przepisy za niezrozumiałe. Z kolei 78 proc. badanych wskazuje na nadmierne obciążenia, natomiast 62 proc. źle ocenia sprawiedliwość systemu podatkowego.

Efektywna stawka CIT a pozycja Polski

Słabą ocenę polskiego systemu podatkowego potwierdzają także międzynarodowe rankingi. W najnowszym International Tax Competitiveness Index Polska zajęła 35. miejsce spośród 38 państw OECD.

To spadek o cztery pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem. Gorzej oceniono jedynie Kolumbię, Włochy i Francję. Polska zdobyła 54,7 punktu na 100 możliwych, podczas gdy średnia dla wszystkich analizowanych krajów przekracza 70 punktów.

Według ekspertów przedsiębiorcy zwracają uwagę nie tylko na wysokość podatków, ale również na cały podatkowy ekosystem. Problemy mają dotyczyć przede wszystkim niestabilności regulacji oraz skomplikowanych zasad rozliczeń.

Efektywna stawka CIT wyższa dla krajowych firm

Raport pokazuje również różnice pomiędzy spółkami krajowymi a zagranicznymi. W poprzednich latach wyższe podatki płaciły firmy z kapitałem zagranicznym, jednak obecnie sytuacja wygląda inaczej.

Efektywna stawka podatkowa dla podmiotów krajowych wzrosła do 34 proc. i jest o 3 punkty procentowe wyższa niż w przypadku firm zagranicznych. Eksperci podkreślają jednak, że nie wynika to z nagłych działań optymalizacyjnych zagranicznych przedsiębiorstw.

Zdaniem autorów raportu obecne różnice są przede wszystkim efektem struktury polskiego rynku kapitałowego. Dane pokazują jednak wyraźnie, że rzeczywiste obciążenia podatkowe firm w Polsce pozostają znacznie wyższe niż ustawowa stawka CIT kojarzona przez większość przedsiębiorców.

