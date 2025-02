Rossmann nie do pobicia. Tam kupują Polacy

Listonic, czyli aplikacja do planowania zakupów, przygotowała „Ranking popularności sieci handlowych”. Przeanalizowano aż 600 tys. list zakupowych z 2024 roku i sprawdzono, gdzie Polacy najchętniej planują codzienne zakupy. Wśród drogerii najpopularniejszy był Rossmann, który osiągnął wynik 93,22 proc., notując wzrostu o 0,56 punktu procentowego w porównaniu do 2023 roku.

Rossmann i reszta drogeryjnego świata

Pierwsza trójka rankingu Listonic w kategorii „drogerie” to: Rossmann, Hebe i Super-Pharm. Kolejne miejsca zajęły Drogerie Natura, DM oraz Lush. Najwyższy wzrost procentowego udziału w zestawieniu rok do roku zanotował Rossmann. Hebe, Super-Pharm oraz Natura zaliczyły natomiast nieznaczne spadki.

„Drogerie z centaurem w logotypie przyciągnęły klientów bogatą ofertą. Liczne promocje oraz popularny program lojalnościowy dodatkowo umacniają jego pozycję na rynku, zapewniając nieustanny wzrost zainteresowania wśród konsumentów” – podkreślili w swojej analizie twórcy raportu z Listonic.

Zeszłoroczne rekordy Rossmanna

Pierwsza pozycja w przygotowanym przez aplikację Listonic rankingu odzwierciedla zeszłoroczne wyniki Rossmanna w Polsce. Jak podaje serwis „Retailnet.pl”, w ciągu 12 miesięcy sieć uruchomiła aż 164 nowe drogerie, a jej obroty wyniosły o 17,9 mld zł. To najlepsze wyniki w 32-letniej historii firmy w naszym kraju. W porównaniu z 2023 rokiem (15,9 mld zł) wynik został poprawiony o 2 mld zł. Co ciekawe, do 1,12 mln wzrosła liczba Polaków, którzy codziennie odwiedzają stacjonarne drogerie Rossmann. A tych jest sporo – obecnie w Polsce działa 1925 placówek sieci.

Ranking aplikacji Listonic

„Ranking popularności sieci handlowych w Polsce” za 2024 rok był dziesiątą edycją raportu. Jak wskazują eksperci z Listonic, sprawdzone zostały wszystkie listy zakupowe utworzone w polskiej wersji aplikacji (5 mln list), a dokładnie przeanalizowane te, które w tytułach zawierały nazwy firm handlowych. Łącznie było ich prawie 600 tys. Poza kategorią „drogerie”, w podsumowaniu uwzględniono także: „sieci spożywcze i dyskonty”, „dyskonty niespożywcze” oraz „artykuły do domu i ogrodu”. Warto dodać, że z aplikacji Listonic co miesiąc korzysta 1,4 mln użytkowników na całym świecie, w tym 250 tys. Polaków. Polscy konsumenci tworzą średnio ponad 5 mln list zakupowych rocznie.

