Rowerzyści pod lupą. Za te wykroczenia możesz zapłacić nawet 5 tys. zł!

Sprawdźmy więc, za co można dostać mandat w 2025 r. i jak jeździć tak, by zatrzymać w kieszeni i portfel, i dobry humor.

Najpopularniejsze rowerowe przewinienia

1. Jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych



Chodnik to nie tor wyścigowy! W zeszłym roku policjanci wypisali prawie 18 tys. mandatów za jazdę po chodniku i ponad 15 tys. za przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Mandat? Od 50 do 100 zł. Lepiej zsiąść z siodełka i poprowadzić rower – nogi nie bolą, a i portfel się cieszy.

2. Jazda bez świateł



Światło w rowerze to nie tylko ozdoba. Brak przedniego lub tylnego oświetlenia kosztuje 200 zł. A przecież wieczorna przejażdżka z lampkami to czysta przyjemność – i zero stresu przed kontrolą.

3. Smartfon zamiast kierownicy



Scrollowanie Instagrama na rowerze? Kuszące, ale drogie – 500 zł mandatu! Ręce trzymaj na kierownicy, a zdjęcia wrzucaj dopiero na pikniku.

4. Jazda po alkoholu



"Jedno piwko i dam radę"? Lepiej nie próbuj.

Za jazdę po alkoholu grozi od 1000 do nawet 5000 zł mandatu, a sąd może dołożyć zakaz prowadzenia roweru na kilka lat. Twoje bezpieczeństwo i innych uczestników ruchu naprawdę nie jest warte takiej ryzykownej przejażdżki.

5. Inne "drobiazgi", które mogą słono kosztować

Jazda bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy: 50 zł.

Przewożenie dziecka bez fotelika: 50 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym: nawet do 500 zł.

Wniosek? Lepiej czasem zwolnić i spojrzeć wokół – nie tylko ze względu na przepisy, ale i na własne sumienie.

Uwaga, teraz straż miejska też patrzy!

Od października 2023 r. straż miejska może wystawiać mandaty za rowerowe wykroczenia. Nie licz więc, że w mniejszych miastach przejedziesz bez konsekwencji – kontrolować mogą nie tylko policjanci.

Rowerem po wolność, nie po mandat

Sezon rowerowy w pełni! Dlatego pamiętaj: przestrzeganie zasad ruchu drogowego to nie przykry obowiązek, ale najlepszy sposób, by twoje wycieczki były bezpieczne i pełne radości.

Kask na głowę, światła włączone, uśmiech na twarzy – i w drogę!