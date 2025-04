Od czerwca tysiące dzieci stracą 800 plus? Rodzice muszą się spieszyć!

Od 1 czerwca 2025 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące programu „Rodzina 800 plus”. Jedną z kluczowych zmian będzie uzależnienie wypłaty świadczenia od spełnienia obowiązku szkolnego przez dziecko w polskim systemie edukacji. Nowe regulacje najbardziej dotkną rodziny z Ukrainy, których dzieci nie uczęszczają do szkół w Polsce.

Zmiana w 800+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od czerwca świadczenie wychowawcze 800 plus oraz wypłaty w ramach programu Dobry Start będą przysługiwać wyłącznie tym rodzinom, których dzieci realizują obowiązek szkolny w Polsce. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie ostatnich klas szkół działających w ukraińskim systemie edukacyjnym mogą kontynuować naukę online i mimo to zachować prawo do świadczenia.

W pierwszej połowie 2024 roku 800 plus otrzymało blisko 250 tys. dzieci z Ukrainy. Zmiana zasad może więc znacząco wpłynąć na liczbę uprawnionych do świadczenia.

Koniec kwietnia to kluczowa data. Wnioski o przyznanie 800 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) można składać tylko do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat. Złożenie wniosku do końca miesiąca gwarantuje wypłatę świadczenia za czerwiec nie później niż do 30 czerwca. Jeżeli dokumenty wpłyną w maju, wypłata obejmie czerwiec i lipiec, a pieniądze trafią na konto najpóźniej do końca lipca.

Wypłata z wyrównaniem

Osoby, które złożą wniosek między 1 a 30 czerwca, mogą liczyć na wypłatę za trzy miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień – do 31 sierpnia. Jednak przekroczenie tej daty skutkuje tym, że świadczenie zostanie przyznane i wypłacone dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wniosek o 800 plus można złożyć elektronicznie – przez portal Emp@tia, platformę PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS lub poprzez bankowość elektroniczną. Składanie dokumentów online pozostaje jedyną dostępną formą aplikowania o świadczenie.

