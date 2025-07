Pustki w portfelach. Tyle Polacy naprawdę mają oszczędności

Z badania „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, wynika, że 83 proc. dorosłych Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Jednak dla znacznej części z nich zgromadzone środki są minimalne. Aż 33 proc. badanych przyznało, że ich oszczędności pozwoliłyby im utrzymać się najwyżej przez miesiąc. Z kolei 17 proc. Polaków nie posiada żadnych rezerw finansowych.

Brak oszczędności

Wyniki badania pokazują, że sytuacja poprawia się nieznacznie z roku na rok. W 2023 roku brak oszczędności deklarowało 19 proc. ankietowanych, a w 2024 roku – 18 proc. Z drugiej strony, 26 proc. badanych dysponuje oszczędnościami, które wystarczyłyby na co najmniej sześć miesięcy – wskaźnik ten nie zmienił się względem ubiegłego roku.

Według danych z czerwca 2025 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 8800 zł, co daje około 6330 zł netto. Mediana wynagrodzeń brutto to 6883 zł, czyli 4645 zł netto. Eksperci jako bufor bezpieczeństwa finansowego przyjmują równowartość sześciu wynagrodzeń netto – co oznacza kwotę około 27 870 zł. Na takim poziomie oszczędności znajduje się obecnie 40 proc. Polaków.

Kto ma najmniej oszczędności?

Wśród osób poniżej 25. roku życia posiadanie oszczędności jest najrzadsze – ma to związek z brakiem stałego dochodu i zależnością od rodziców. W starszych grupach wiekowych odsetek osób z oszczędnościami utrzymuje się w przedziale 80–87 proc. Jednocześnie rośnie liczba osób, których oszczędności wystarczą na ponad rok – od 8 proc. w najmłodszej grupie do 19 proc. wśród seniorów. Równocześnie udział osób, które przetrwałyby tylko miesiąc, spada z 26 proc. do 10 proc.

28 proc. Polaków posiada oszczędności nieprzekraczające 5 tys. zł. Najliczniejsza grupa (18 proc.) ma zgromadzone od 10 do 30 tys. zł. Powyżej 100 tys. zł odłożyło 15 proc. respondentów. Rośnie też liczba osób posiadających ponad 50 tys. zł – z 22 proc. w 2023 roku do 28 proc. w 2025.

Pomimo wzrostu oszczędności, wielu Polaków wciąż walczy z zadłużeniem. Choć liczba niesolidnych płatników spadła o ponad 116 tys., nadal zadłużonych pozostaje 2,5 mln osób, a ich łączne zobowiązania wynoszą 86,5 mld zł. Średnio na jednego dłużnika przypada 34 644 zł zaległości.

