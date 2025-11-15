Ponad 100 mln zł VAT zniknęło przy igrzyskach. KAS ujawnia kulisy

Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła poważne nieprawidłowości w rozliczeniach VAT spółki odpowiedzialnej za organizację III Igrzysk Europejskich 2023. Według ustaleń olsztyńskiego oddziału KAS firma nie doliczyła do podstawy opodatkowania około 570 mln zł dotacji przekazanych z budżetu państwa i samorządów. Brak ujęcia tych środków w rozliczeniach doprowadził – jak wyliczono – do zaniżenia podatku VAT o blisko 106 mln zł.

Kontrola w spółce

Kontrola wykazała również inne uchybienia. Spółka miała zaniżyć część swoich zobowiązań podatkowych, a jednocześnie wykazać zawyżoną kwotę zwrotu VAT. Łącznie wartość stwierdzonych nieprawidłowości w rozliczeniach sięgnęła około 146 mln zł. Dodatkowo określono sankcyjne zobowiązanie w VAT w wysokości niemal 16 mln zł.

Choć KAS nie podała nazwy podmiotu ani nazwy imprezy, z analizy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wynika, że chodzi o spółkę Igrzyska Europejskie 2023. W maju 2024 r. zaskarżyła ona interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której stwierdzono, że otrzymane dotacje powinny zostać objęte podatkiem VAT.

Spółka przekonywała, że przekazane jej środki jedynie pokrywały koszty organizacji wydarzenia, nie miały wpływu na cenę usług i nie stanowiły elementu wynagrodzenia. Dyrektor KIS uznał jednak, że dotacje są częścią zapłaty za usługę organizacji igrzysk na rzecz państwa i samorządów, a więc powinny podlegać opodatkowaniu.

WSA w Krakowie w lipcu 2024 r. oddalił skargę spółki. W uzasadnieniu podkreślono, że środki publiczne przekazane na organizację imprezy należy traktować jak element wynagrodzenia wpływający na cenę świadczonej usługi, co przesądza o konieczności objęcia ich VAT-em.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano również informacje o audycie przeprowadzonym w spółce Igrzyska Europejskie 2023. Po jego zakończeniu olsztyńska KAS skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia – w lipcu 2024 r. oraz w sierpniu 2025 r. Dotyczyły one nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi oraz naruszeń przepisów podatkowych.

Spółka, obecnie będąca w likwidacji, została powołana w listopadzie 2021 r. przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a rok później do grona udziałowców dołączyło miasto Kraków. W lutym 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wskazano liczne nieprawidłowości w działalności tej jednostki.

Igrzyska Europejskie

III Igrzyska Europejskie odbyły się od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. w Krakowie, w Małopolsce oraz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W 29 dyscyplinach rywalizowało 6,4 tys. sportowców z 48 krajów. W 12 konkurencjach stawką były tytuły mistrzów Europy, a w 19 – kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z raportu NIK wynika, że organizacja wydarzenia pochłonęła co najmniej 1,7 mld zł środków publicznych, z czego około 65 proc. stanowiły środki państwowe, a około 35 proc. fundusze samorządowe.

PAP oczekuje na stanowisko Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i władz Krakowa w sprawie ustaleń organów skarbowych i przeprowadzonych kontroli.

Czytaj też:

Polacy kradną na potęgę. Sklepy liczą straty, półki świecą pustkamiCzytaj też:

Marta Nawrocka już na emeryturze. Tyle wyniosą jej trzynastka i czternastka