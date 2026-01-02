Motoryzacyjny gigant z Chin na topie. Musk ma powody do obaw

Chiński producent samochodów elektrycznych BYD zaprezentował wyniki sprzedaży za 2025 rok, pokazując znaczący, niemal 28-procentowy wzrost liczby sprzedanych pojazdów z napędem bateryjnym. Firma przekroczyła poziom 2,25 mln sprzedanych aut, co według danych BBC oznacza, że najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii wyprzedziła Teslę. Amerykański producent swoje wyniki ma ogłosić w piątek, jednak wstępne prognozy analityków mówią o około 1,65 mln sprzedanych pojazdów w 2025 roku.

Trudny rok Tesli

Tesla ma za sobą trudny rok — nie tylko z powodu rosnącej konkurencji w Chinach, lecz także przez kontrowersje związane z aktywnością polityczną Elona Muska i mieszane opinie o nowych modelach. Krytykowano przede wszystkim tempo wprowadzania tańszych, bardziej dostępnych samochodów, które mogłyby poprawić konkurencyjność marki na kluczowych rynkach.

W tle tych wyzwań Musk staje przed zadaniem znaczącego zwiększenia sprzedaży oraz wartości Tesli w ciągu najbliższych 10 lat, co jest warunkiem uzyskania gigantycznego pakietu wynagrodzeń sięgającego prawie 900 mld dolarów. Zgodnie z umową przedstawioną akcjonariuszom Tesla musi m.in. sprzedać milion humanoidalnych robotów w nadchodzącej dekadzie. Firma inwestuje również potężne środki w rozwój autonomicznych „robotaksówek” i robota Optimus.

Więcej konkurentów

BYD, mimo dynamicznego wzrostu w ostatnich latach, odnotował w 2025 roku najwolniejsze tempo ekspansji od pięciu lat. Na rodzimym rynku w Chinach koncern mierzy się z coraz większą liczbą konkurentów, takich jak XPeng i Nio. Jednak jego przewagą pozostają atrakcyjne ceny, często niższe niż u rywali, co — jak wskazuje BBC — utrzymuje go w czołówce globalnych producentów aut elektrycznych.

Mimo rosnących barier handlowych i wysokich ceł nakładanych przez wiele państw, BYD intensywnie rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych. Szczególnie szybki wzrost firma notuje w Ameryce Południowej oraz w wybranych krajach Azji i Europy. W październiku BYD ogłosił, że Wielka Brytania stała się jego największym rynkiem zagranicznym, przy czym we wrześniu sprzedaż na Wyspach skoczyła aż o 880 procent.

