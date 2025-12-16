Dopłaty do elektryków już nie wrócą. Końcówka transzy programu z KPO

Nie będzie wznowienia programu „Mój Elektryk”, a wszystkie nabory w ramach tego programu zostały definitywnie zamknięte – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta w ramach odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Papke z Koalicji Obywatelskiej.

Resort klimatu zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu w ramach programu „NaszEauto”, który został uruchomiony 3 lutego 2025 roku. Tu nabór skończy się w kwietniu 2026 roku lub wcześniej, czyli po wyczerpaniu puli środków. I prawdopodobnie też nie wróci.

Ostatni nabór w programie „NaszEauto”

Nabór wniosków w ramach „NaszEauto” potrwa do 30 kwietnia 2026 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Budżet programu, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wynosi ponad 1,18 mld zł.

W grudniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig – Kloska poinformowała, że Polacy złożyli już ponad 17 tysięcy takich wniosków, a budżet programu skurczył się z tego powodu o ponad 60 proc. – Wszystko sugeruje, że uda nam się wydać efektywnie całość środków z tego programu. Wnioski wpływają w większej ilości niż jeszcze kilka miesięcy temu. To pokazuje, że ten program naprawdę przydał się Polsce – mówiła w Radiu ZET Paulina Henning-Kloska.

Zła wiadomość jest taka, że również ten program nie będzie kontynuowany po zakończeniu obecnej edycji.

Trzy kategorie aut ze wsparciem do kwietnia 2026

Program „NaszEauto” obejmuje dofinansowanie zakupu, leasingu oraz długoterminowego wynajmu nowych pojazdów elektrycznych kategorii M1 (auto osobowe), M2 (minibus, mały autobus) oraz N1 (auto dostawcze lub ciężarowe do 3,5 tony).

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych w transporcie.

Według danych z końca września br. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 112 478 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez trzy kwartały 2025 roku ich liczba zwiększyła się o 32 452 szt., czyli o 82 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku – wynika z Licznika Elektromobilności uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM).

Czytaj też:

Pieniędzy na dofinasowanie elektryków jest coraz mniej. 60 proc. rozdane