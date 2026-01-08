Prawie 100 lat działalności i finał. Legendarny zakład znika z mapy Polski

Najstarszy wielkopolski producent opon, Stomil-Poznań, zakończy swoją działalność. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 2 stycznia 2026 r., zatwierdzono wniosek zarządu o rozwiązanie spółki i uruchomienie procesu likwidacji. Jak podaje serwis farmer.pl, decyzja ta przesądza o końcu firmy, która w 85 proc. należała do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Likwidacja zakładu

Zarząd Stomilu już pod koniec listopada wystąpił o likwidację zakładu. Problemy finansowe przedsiębiorstwa narastały od wielu lat i skutkowały utratą zdolności kredytowej oraz rosnącym zadłużeniem. Podejmowane wcześniej działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych efektów. Według informacji farmer.pl cały proces likwidacji może potrwać ponad rok.

W momencie ogłoszenia decyzji fabryka zatrudniała 119 osób. Pracownicy liczą na możliwość przeniesienia do innych zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tak aby kontynuować pracę w pobliskich lokalizacjach.

Historia Stomilu-Poznań rozpoczęła się w 1928 roku z inicjatywy inżyniera Pawła Nestrypke. W okresie międzywojennym firma produkowała opony dla rowerów i motocykli, a od 1934 roku rozszerzyła działalność o opony motocyklowe. Po zakończeniu II wojny światowej zakład wznowił funkcjonowanie, wprowadzając w 1956 roku opony bezdętkowe, a w 1971 roku rozpoczynając produkcję ogumienia dla maszyn budowlanych. W 1992 roku przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną w pełni należącą do Skarbu Państwa. W najlepszym okresie zakład zatrudniał ponad 700 pracowników.

Problemy firmy

Problemy finansowe firmy były znane od dawna. Już w 2021 roku związkowcy zwracali uwagę, że Stomil znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jak relacjonował wówczas Wojciech Woszczyło z ZZSO Stomil-Poznań, zabezpieczenia udzielonych pożyczek obejmowały nieruchomości spółki. Przedstawiciel związku wskazywał, że zadłużenie mogło wynikać z nierentownej umowy zawartej w 2016 roku z kluczowym kontrahentem. Według jego oceny zarząd firmy był motywowany premiami związanymi z przychodami, a nie z zyskami, co miało prowadzić do sprzedaży produktów poniżej kosztów ich wytworzenia. W efekcie przedsiębiorstwo traciło środki, zamiast budować stabilną pozycję finansową.

Po niemal stu latach działalności Stomil-Poznań kończy swoją historię, a decyzja o likwidacji zamyka ważny rozdział w polskim przemyśle oponiarskim.

