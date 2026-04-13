20 mln zł kary dla XTB. Nadzór mówi o nierzetelnych informacjach dla klientów

Według KNF jednym z problemów było nienależyte ustalanie przez spółkę, czy klient posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z oferowanymi usługami maklerskimi oraz instrumentami finansowymi. Komisja wskazała, że dotyczyło to okresu od 1 stycznia 2022 roku do 16 sierpnia 2023 roku.

Kara KNF dla XTB. Komisja wskazała kilka naruszeń

KNF zarzuciła także spółce brak określenia grupy docelowej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku. Dodatkowo Komisja uznała, że XTB przekazywała klientom oraz potencjalnym klientom informacje nierzetelne i wprowadzające w błąd w zakresie instrumentów finansowych.

Komisja odniosła się również do listy HOT udostępnianej klientom przez XTB. Jak wskazała, spółka nie opisała okoliczności związanych z publikacją tej listy, co przy usługach wykonywania zleceń klienta na rachunek własny mogło prowadzić do powstania konfliktu interesów. Na liście HOT znajdują się instrumenty, które w danym momencie przyciągają największą uwagę rynku.

Kara KNF dla XTB a zarzuty dotyczące konfliktu interesów

Zdaniem KNF polityka przeciwdziałania konfliktom interesów stosowana przez spółkę nie pozwalała klientom zidentyfikować konfliktu związanego z algorytmem umieszczania instrumentów finansowych na liście HOT. Komisja zwróciła uwagę, że szczególnie promowane mogły być instrumenty, których obrót wiązał się z wyższym spreadem, a więc potencjalnie wyższym przychodem dla spółki.

W ocenie nadzoru niespełnienie przez XTB wymogów wynikających z przepisów dla firm inwestycyjnych doprowadziło do prowadzenia działalności w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny. Komisja podkreśliła, że pełna zgodność praktyk rynkowych przy sprzedaży skomplikowanych instrumentów finansowych ma kluczowe znaczenie dla ochrony inwestorów detalicznych.

Kara KNF dla XTB. Komisja przypomina o ryzyku CFD

KNF zaznaczyła, że instrumenty CFD wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów, którzy mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i akceptują możliwość utraty całości zainwestowanych środków. Komisja, powołując się na własne badania, wskazała również, że od 70 do 80 proc. klientów na rynku Forex systematycznie traci na tego rodzaju transakcjach.

W stanowisku przekazanym PAP spółka XTB poinformowała, że decyzja KNF nie jest ostateczna i obecnie analizuje szczegółowo jej uzasadnienie, aby zdecydować o ewentualnych dalszych krokach prawnych. Firma zaznaczyła też, że decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nie musi płacić kary przed uzyskaniem przez decyzję ostateczności.

Kara KNF dla XTB. Spółka zabrała głos po decyzji

XTB podkreśliła, że decyzja Komisji dotyczy przede wszystkim procesu określania grup docelowych oraz onboardingu nowych klientów, w tym formularza rejestracyjnego stosowanego od stycznia 2022 do września 2023 roku. Spółka zaznaczyła, że zarówno formularz, jak i sam mechanizm onboardingu zostały już zmienione zgodnie z wytycznymi KNF.

XTB to międzynarodowy broker inwestycyjny, który umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y oraz handel kontraktami CFD na waluty, surowce, indeksy i kryptowaluty za pośrednictwem swojej platformy.

