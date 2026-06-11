Do czterech razy sztuka? Minister zapowiada kolejny projekt ws. kryptowalut

Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś o zawetowaniu rządowej ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Zrobił to po raz trzeci. Projekt zakładał m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stanie się organem nadzorczym dla tego rynku.

– To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać – tak prezydent tłumaczył swoją decyzję.

Będzie czwarte podejście do ustawy o kryptowalutach

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skrytykował premier Donald Tusk, a także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Kolejna fatalna decyzja prezydenta, kolejne szkodliwe weto, szkodliwe dla gospodarki, ale przede wszystkim szkodliwe dla polskich rodzin – powiedział Domański w „Pytaniu dnia" w TVP Info.

– Prezydent mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków, mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa ich oszczędności, ale kolejny raz wybrał inaczej – dodał.

Szef resortu finansów i gospodarki zapowiedział jednocześnie kolejny projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. – Nasz rząd nie ugnie się, nasz rząd będzie kontynuował działania na rzecz tego, aby Polacy mogli w sposób bezpieczny inwestować na rynku kryptoaktywów (...) Będzie czwarta ustawa, dlatego, że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym – powiedział w wywiadzie dla TVP Info Domański.

Minister finansów i gospodarki powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o kształcie nowego projektu, zaznaczył jednak, że nie widzi powodów merytorycznych, aby „iść w inną stronę”.

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