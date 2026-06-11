Do czterech razy sztuka? Minister zapowiada kolejny projekt ws. kryptowalut
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Do czterech razy sztuka? Minister zapowiada kolejny projekt ws. kryptowalut

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Donald Tusk, Andrzej Domański
Donald Tusk, Andrzej Domański Źródło: PAP / Paweł Supernak
Minister finansów skrytykował prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Jednocześnie Andrzej Domański zapowiedział, że będzie kolejny projekt w tej sprawie.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś o zawetowaniu rządowej ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Zrobił to po raz trzeci. Projekt zakładał m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stanie się organem nadzorczym dla tego rynku.

To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać – tak prezydent tłumaczył swoją decyzję.

Będzie czwarte podejście do ustawy o kryptowalutach

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skrytykował premier Donald Tusk, a także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Kolejna fatalna decyzja prezydenta, kolejne szkodliwe weto, szkodliwe dla gospodarki, ale przede wszystkim szkodliwe dla polskich rodzin – powiedział Domański w „Pytaniu dnia" w TVP Info.

Prezydent mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków, mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa ich oszczędności, ale kolejny raz wybrał inaczej – dodał.

Szef resortu finansów i gospodarki zapowiedział jednocześnie kolejny projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. – Nasz rząd nie ugnie się, nasz rząd będzie kontynuował działania na rzecz tego, aby Polacy mogli w sposób bezpieczny inwestować na rynku kryptoaktywów (...) Będzie czwarta ustawa, dlatego, że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym – powiedział w wywiadzie dla TVP Info Domański.

Minister finansów i gospodarki powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o kształcie nowego projektu, zaznaczył jednak, że nie widzi powodów merytorycznych, aby „iść w inną stronę”.

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Źródło: TVP Info