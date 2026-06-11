Renta wdowia nie dla wszystkich. Tyle wniosków odrzucono

Na początku 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Stanowi ona połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu zeszłego roku. Szacuje się, że świadczeniobiorcy zyskali średnio 350 zł.

Renta wdowia. W tym roku odrzucono ponad 10 tys. wniosków

Czy wszystkie owdowiałe osoby mogą ubiegać się o pieniądze? Nie. Spełnione muszą zostać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił 5 636,73 zł brutto (w marcu minimalne świadczenie wzrosło z 1878,91 do 1978,49 zł brutto).

Właśnie przekroczenie powyższego progu jest głównym powodem odrzucania wniosków o rentę wdowią. Od czasu wprowadzenia świadczenia ZUS odmówił przyznania świadczenia ok. 200 tys. osobom. Jak przekazał „Wprost” Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS, tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odrzucono 10,2 tys. wniosków.

Bywają również sytuacje, gdy ZUS może domagać się zwrotu renty wdowiej. Dojdzie do tego, gdy owdowiała osoba wstąpi w nowy związek małżeński. – Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego – przypomina w rozmowie z „Faktem” Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku.

Warto w również przypomnieć, że wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku.

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