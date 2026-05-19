Zmiany w rencie wdowiej potwierdzone. Jest głos z ZUS

Na początku 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Nie jest ona odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mówimy tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Renta wdowia wzrośnie w 2027 r.

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą obecnie pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wraz z początkiem 2027 roku nastąpi pod tym względem zmiana. W przypadku drugiego świadczenia wypłacane będzie 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty. — ZUS na wniosek seniora wyliczy, która opcja daje wdowie lub wdowcowi więcej pieniędzy. Od 2027 r. mniejsza część wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. — podkreśla w komentarzu dla „Faktu” Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku.

W przyszłym roku renta wzrośnie zatem wzrośnie. Nie zmienią się natomiast warunki umożliwiające otrzymanie świadczenia. By je uzyskać należy:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci męża lub żony musieli być we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Nie można również zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. — Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli wdowa lub wdowiec zawrze nowy związek małżeński — podkreśla Cieszyński.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto (przed marcową waloryzacją było to 5 636,73 zł brutto).

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że rentę wdowią pobiera ponad 1 mln 17 tys. seniorów. Szacuje się, że zyskali oni średnio ok. 350 zł.

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

