Milion seniorów zyska dodatkowe pieniądze. Zmiany od marca

Wraz z początkiem 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń. Można otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

O ile wzrośnie renta wdowia?

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory ze świadczenia skorzystało ponad milion osób. Świadczeniobiorcy zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie. Już niebawem kwota ta wzrośnie, co ma związek z marcową waloryzacją, która obejmie również rentę wdowią.

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi w tym roku 5,3 proc. Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, w przypadku renty wdowiej obejmuje każde świadczenie osobno. To istotne, ponieważ renta wdowia jest konstrukcją opartą na wspomnianym zbiegu świadczeń. Z przykładu przedstawionego przez dziennik wynika, że osoba pobierająca 400 zł po waloryzacji zyska dodatkowe 21,20 zł.

Prawo do renty wdowiej mają osoby, których suma świadczeń w zbiegu nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5636,73 zł brutto, a po marcowej waloryzacji będzie to 5 935,48 zł brutto. Warto podkreślić, że podniesienie limitu nie oznacza automatycznie, że więcej osób nabędzie prawo do świadczenia (wskutek waloryzacji rośnie bowiem także wysokość samych rent i emerytur).

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba również spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Należy również przypomnieć, że świadczeniobiorcy nie muszą składać nowego wniosku o rentę wdowią. Waloryzacja następuje z mocy prawa. Osoby już pobierające rentę wdowią otrzymają wyższe kwoty automatycznie. Decyzje przeliczeniowe ZUS wyśle w kolejnych tygodniach po marcowej waloryzacji.

