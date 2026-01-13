Szykuje się ważna zmiana w rencie wdowiej. ZUS przypomina

1 stycznia minął rok od wprowadzenia renty wdowiej. Z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory świadczenie otrzymało nieco ponad milion osób (1,004 mln) na łączną kwotę 317,7 mln zł. Szacuje się, że wdowy i wdowcy zyskali miesięcznie średnio ok. 351 zł.

Renta wdowia. Zmiany od 2027 r.

Renta wdowia pozwala łączyć wypłatę własnego świadczenia (emerytury/renty) z rentą rodzinną po zmarłym mężu/zmarłej żonie. Od lipca 2025 roku umożliwia pobieranie jednego, wybranego świadczenia w całości i 15 proc. drugiego. Jak przypomina ZUS, od 2027 roku kwota drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

W kolejnym roku może nastąpić inna istotna zmiana, jeśli chodzi o rentę wdowią. Poinformowała o tym w niedawnym wywiadzie dla Radia Zet ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest szansa, że zmieniony zostanie jeden z kluczowych warunków decydujących o przyznaniu świadczenia. Chodzi o kryterium wiekowe. Przypomnijmy, że obecnie o rentę wdowią nie mogą ubiegać się osoby, które owdowiały wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn). Kwestia ta budzi spore kontrowersje, gdyż wyklucza z pomocy np. 50-letnie wdowy, które często ponoszą jeszcze koszty związane z wychowaniem dzieci.

– Zgodnie z ustawą, program będzie podlegał ewaluacji i mam nadzieję modyfikacjom. Wpisaliśmy do ustawy, że najpóźniej w 2028 roku rząd (dowolny rząd, jaki by nie był skonstruowany) będzie miał obowiązek, żeby przeanalizować dotychczasowe funkcjonowanie renty wdowiej, w celu poszerzenia grona odbiorców tego świadczenia, a więc – myślę, że tak (renta wdowia będzie mogła trafić do młodszych świadczeniobiorców – red.) – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet” szefowa resortu rodziny.

– Na pewno, jeśli będzie to zależało od lewicy, to będziemy dążyć do tego, żeby renta wdowia trafiała do jak najszerszego grona wdów i wdowców, bez tych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek owdowienia – dodała.

Przypomnijmy, że wniosek o rentę wdowią można złożyć przez PUE ZUS, na piśmie za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS (a także ustnie do protokołu w placówce ZUS).

