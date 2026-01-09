Będą zmiany w 800 plus? Jasna deklaracja ministra finansów

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był w piątek gościem „Porannej rozmowy RMF FM”. W internetowej części audycji polityk pytany był m.in. o to, czy wypłata świadczeń socjalnych jest niezagrożona.

– Wydatki socjalne są niezagrożone. Tak jak powiedział premier Donald Tusk – to co dane, nie zostanie w żaden sposób odebrane. Co więcej, już w trakcie naszych rządów wprowadziliśmy nowe, ważne świadczenia – podkreślił szef resortu finansów i gospodarki.

Domański wspomniał w tym kontekście o rencie wdowiej, a także o programie „Aktywny Rodzic”, który znany jest również pod nazwą „babciowe”. Z najnowszych danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od momentu uruchomienia programu (od października 2024 roku) do końca listopada zeszłego roku złożono 934,8 tys. wniosków na 952,1 tys. dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” (372,5 tys. wniosków na 378,8 tys. dzieci), która zakłada przyznanie 1500 zł na rzecz dzieci, które uczęszczają do żłobka.

– Łączna liczba wypłat świadczeń z programu Aktywny Rodzic wypłat w okresie od 1 października 2024 r. do 30 listopada 2025 r. to 5 172,4 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mld 419 mln zł – poinformowało „Wprost” biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

We wspomnianej audycji minister finansów i gospodarki nie krył, że dużym wyzwaniem pozostaje demografia. Dopytywany, czy receptą na poprawę sytuacji w tej kwestii byłoby wprowadzenie 1000 plus, bądź tzw. bykowego (podatek dla bezdzietnych), Domański stwierdził, że „te narzędzia ekonomiczne tak naprawdę nie zwiększają dzietności”. Zaznaczył jednak, że 800 plus zwiększa dochody rodzin, które mają dzieci.

– Jest to system dobrze osadzony w polskim społeczeństwie. Mogę tylko potwierdzić, że żadnych zmian tutaj nie będzie – podsumował gość RMF FM.

