Ważny komunikat ws. babciowego. Chodzi o pieniądze

1 stycznia minie 15 miesięcy od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Program ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Podsumowanie „babciowego". Ta opcja cieszy się największym wzięciem

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od momentu startu programu „Aktywny rodzic" wypłacono w sumie 5 mln 188,6 tys. świadczeń na łączną kwotę 6 mld 447,8 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” w ramach której wypłacono 2 mln 601,4 tys. świadczeń na kwotę 3 mld 558,2 mln zł. W ramach „Aktywni rodzice w pracy” wypłacono 1 mln 361,3 tys. świadczeń na sumę 2 mld 272,6 mln zł, a „Aktywnie w domu” – 1 mln 225,9 tys. świadczeń na kwotę 617 mln zł.

twitter

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

Resort rodziny podkreśla, że dzięki „babciowemu" realnie udało się obniżyć koszty opieki nad dziećmi ponoszone przez rodziców. Dodatkowy zastrzyk gotówki zmniejsza koszty utrzymania, a w przypadku dopłaty do pobytu dziecka w żłobku znacząco wpływa na wysokość czesnego.

Czytaj też:

Rząd podsumowuje „babciowe". Z tej opcji rodzice korzystają najrzadziejCzytaj też:

1000 plus przed wyborami? Minister finansów odpowiada