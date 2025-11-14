Rząd podsumowuje „babciowe". Z tej opcji rodzice korzystają najrzadziej

W październiku minęła pierwsza rocznica startu programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Program ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

– Każde małe dziecko w Polsce zasługuje na dobrą opiekę, każdy rodzic małego dziecka w Polsce zasługuje na wsparcie w tym, żeby taką opiekę nad maluchem zapewnić. Opiekę babci, cioci, wujka, dziadka, profesjonalną opiekę opiekunki albo opiekę w żłobku czy opiekę rodzicielską. Program „Aktywny Rodzic" to program opieki nad dziećmi. To także program aktywizacji rodziców na rynku pracy. Taki program, który ma pozwolić mamie po narodzinach dziecka, tacie po okresie urlopu poświęconego na opiekę nad dzieckiem, powrócić do aktywności zawodowej – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

13 miesięcy „babciowego". Ta opcja najbardziej popularna

Z najnowszych danych przekazanych przez resort rodziny wynika, że do tej pory wypłacono 4 mln 765,6 tys. świadczeń na kwotę 5 mld 923,1 mln zł.

Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że największą popularnością cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” – wypłacono 2 mln 410,8 tys. świadczeń na kwotę 3 mld 278,9 mln zł. Drugie miejsce zajmuje "Aktywni rodzice w pracy" – wypłacono 1 mln 250,4 tys. świadczeń na kwotę 2 mld 82,7 mln zł. Najmniej, bo 1 mln 104,4 tys. świadczeń wypłacono w ramach „Aktywnie w domu” (łączna kwota wyniosła 561,5 mln zł).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wnioski można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

