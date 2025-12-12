Tylu Polaków zamawia catering na święta. Ta grupa czuje presję

Boże Narodzenie już za niespełna dwa tygodnie. Okres przygotowań do świąt wiąże się m.in. z przyrządzaniem potraw. Jak wynika z badania firmy SmartLunch, większość Polaków pozostaje wierna kulinarnej tradycji. Aż 74 proc. z nas przygotowuje potrawy w całości samodzielnie. Rośnie jednak grupa, która wspomaga się cateringiem.

Polacy korzystają z cateringu na święta. Zwłaszcza młodzi

Badanie pokazuje, że 15 proc. Polaków zamawia część potraw, a prawie 6 proc. w pełni polega na gotowych daniach lub cateringach świątecznych. Główne motywacje pozostają bardzo pragmatyczne: 7 proc. kieruje się oszczędnością czasu, 5 proc. wybiera wygodę, a 3 proc. chce ograniczyć stres związany z przygotowaniami. Co ciekawe, tylko 1 proc. pytanych decyduje się na zamówienia z powodu lepszego smaku potraw, a zaledwie 0,7 proc. dlatego, że ktoś im takie rozwiązanie polecił.

Nie zaskakuje fakt, że największą otwartość w tym zakresie wykazuje młodsze pokolenie. Z badania wynika, że najczęściej z gotowych potraw lub zamawianych dań korzystają tzw. Millenialsi, czyli osoby urodzone między 1980 a 1994 rokiem (51 proc.), a także pokolenie Z (urodzeni między 1995 a 2012 rokiem) – 22 proc. Twórcy badania wskazują, że grupy te są bardziej obciążone zawodowo i szybciej żyjące oraz otwarte na ułatwiające im życie usługi (tzw. „usługi convenience”). Pokolenie X, czyli urodzeni w latach 1965-1980 również sięga po catering (przyznało się do tego 25 proc. respondentów), ale w grupie tej dominują osoby, które wciąż czują silną presję samodzielnego przygotowania większości dań. Najrzadziej usługami gastronomicznymi wspierają się Baby Boomers (pokolenie ludzi urodzonych od roku 1943/46/47 do roku 1955/60), stanowiący zaledwie 2,6 proc. próby, i to głównie w ograniczonym zakresie.

Autorzy badania podkreślają, że niezależnie od sposobu przygotowań, świąteczny stół pozostaje przede wszystkim symbolem relacji. Aż 66 proc. Polaków kojarzy go z rodziną i bliskością, a 17 proc. z tradycją. Jednocześnie 11 proc. przyznaje, że to dla nich po prostu przyjemność jedzenia. Zaledwie 4 proc. badanych nie kryje, że świąteczna kuchnia to dla nich źródło stresu.

