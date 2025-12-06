Polacy zaszaleją w święta. Niektórzy wydadzą ponad 1000 zł

W badaniu UCE RESEARCH i Shopfully Poland pt. „Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025” sprawdzono, ile Polacy zamierzają wydać (w przeliczeniu na jedną osobę) w tym roku na celebrację Wigilii i Bożego Narodzenia (m.in. na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania czy wyjazdy). Respondenci mieli do wyboru 13 odpowiedzi, w tym 11 przedziałów od kwoty poniżej 100 zł do powyżej 1000 zł. Najwięcej wskazań mają przedziały 200-300 zł – 11,4 proc., a także 400-500 zł – 11,3 proc.

– Najpopularniejsze przedziały wydatków świątecznych pokazują, że Polacy nie mają jednej wspólnej normy budżetowej na Wigilię i Boże Narodzenie. Dane wskazują na wyraźnie zróżnicowane podejścia. Część osób planuje raczej skromne, budżetowe święta, podczas gdy inni zakładają umiarkowane wydatki, mieszczące się w średnich przedziałach. Taka polaryzacja nie jest zaskoczeniem. Odzwierciedla różnice dochodowe, style życia i fakt, że Polacy starają się racjonalizować koszty, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z tradycyjnej celebracji świąt – komentuje Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully Poland.

Ile Polacy wydadzą na święta? Zróżnicowane progi

Z badania wynika, że wydatki powyżej 1000 zł planuje 11 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 10 proc. twierdzi, że przeznaczy od 100 do 200 zł. Autorzy badania zwracają uwagę, że z powyższych deklaracji wyłania się bardzo zróżnicowany obraz tegorocznych wydatków świątecznych. Podobną popularnością cieszą się zarówno niższe, jak i wyższe progi.

– To pokazuje silną polaryzację stylów świętowania – od skromnych, bardzo racjonalnych budżetów, przez umiarkowane i standardowe święta, aż po wydatki znacząco wyższe, często związane z większymi rodzinami, prezentami premium czy wyjazdami. Co ważne, takie deklaracje zwykle są zaniżone, bo Polacy tradycyjnie wydają więcej, niż początkowo zakładają – m.in. przez nieplanowane zakupy, emocjonalny charakter świąt i rosnące ceny. W praktyce więc tegoroczne Boże Narodzenie może okazać się droższe, niż wynika to ze wstępnych zapowiedzi respondentów – mówi Biegaj.

Niespełna 9 proc. Polaków nie wie jeszcze, ile przeznaczy na celebrację tegorocznych świąt, a 2,6 proc. deklaruje, że nie wyda nic, bo np. nie obchodzi świąt.

Raport pt. „Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025” został przygotowany ma kanwie specjalnego badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w dniach 25-26.11.09.2025 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Shopfully Poland na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat.

