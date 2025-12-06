Renta wdowia również dla młodszych? Jest głos z rządu

1 stycznia minie rok od wprowadzenia nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Wypłaty renty wdowiej uruchomiono w lipcu. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory rentę wdowią otrzymało 981 tys. osób. Szacuje się, że wdowy i wdowcy wzbogacili się średnio o ok. 350 zł miesięcznie.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Renta wdowia dla młodszych? Jasna odpowiedź ministerstwa

Od początku funkcjonowania świadczenia duże kontrowersje budzi kryterium wieku, gdyż wyklucza z pomocy osoby, które straciły małżonka w wieku 40-50 lat. Wiele z tych osób nadal ponosi koszty związane z wychowaniem dzieci. Petycja w sprawie zmian zasad przyznawania renty wdowiej trafiła do prezydenta, a także do resortu rodziny.

– Dlaczego ponoszę karę przez rząd za przedwczesną śmierć mojego męża? ponoszę karę przez rząd za przedwczesną śmierć mojego męża? W czym zawiniłam lub jestem gorsza od wdowy, która skończyła 55 lat w dniu śmierci męża?" – pyta autorka petycji, której treść przytacza Gazeta.pl.

Autorka zwraca również uwagę na fakt, iż większość kobiet po 50. roku życia pracujących i wychowujących dzieci jest schorowanych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zdrowotnymi.

Wygląda jednak na to, że na zmiany nie ma szans. Wskazuje na to odpowiedź ministerstwa na petycję. Resort podkreśla, że „wskazane warunki wynikają z konieczności skierowania renty wdowiej do osób najbardziej potrzebujących, które w sposób dotkliwy finansowo odczuły stratę osoby bliskiej, a ze względu na swój wiek nie mają już możliwości samodzielnego poprawienia swojej sytuacji bytowej".

– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi w tej chwili prac nad rozszerzeniem uprawnień do przyznania świadczeń w zbiegu – podkreśla resort.

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko 55 proc. Polaków uważa, że renta wdowia powinna być przyznawana osobom, które owdowiały wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przeciwnego zdania jest 16,4 proc. ankietowanych, a 29 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

