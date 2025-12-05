Mniej dla urzędów, więcej dla wojska i służb. Budżet 2026 uchwalony

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 r., przesądzając o tym, jak państwo wyda setki miliardów złotych z publicznej kasy. Zaplanowane dochody mają wynieść 647,2 mld zł, podczas gdy wydatki sięgną aż 918,9 mld zł. Oznacza to deficyt na poziomie 271,7 mld zł – jedną z najwyższych kwot w historii. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokument trafi teraz do Senatu.

Dochody budżetowe

Po stronie dochodowej budżetu najważniejszą pozycją pozostaje VAT – wpływy z tego podatku mają wynieść 341,5 mld zł. Z akcyzy państwo planuje uzyskać 103,3 mld zł, z podatku CIT 80,4 mld zł, a z PIT 32 mld zł. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił w Sejmie, że dochody budżetu w przyszłym roku wzrosną o ponad 7 proc., czyli o ok. 44 mld zł.

Domański wskazał, że w budżecie zabezpieczono środki na obronność w wysokości prawie 5 proc. PKB oraz na finansowanie najważniejszych inwestycji, w tym rekordowe nakłady na politykę mieszkaniową. Przypomniał też o sytuacji gospodarczej: według ministra PKB rośnie w tempie zbliżonym do 4 proc., inflacja spada, bezrobocie należy do najniższych w UE, a złoty pozostaje silny i stabilny, co sprzyja realnemu wzrostowi wynagrodzeń. – To dobry budżet, budżet inwestycji i rozwoju – ocenił.

W trakcie prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych wprowadzono jednak istotne korekty po stronie wydatków. Budżety wielu centralnych instytucji zostały obniżone. Kancelaria Prezydenta RP straci ponad 12,75 mln zł, Kancelaria Sejmu – blisko 16,6 mln zł, a Senatu – 28,2 mln zł. Największe cięcia dotknęły Państwową Inspekcję Pracy, której zabrano ponad 105 mln zł. Istotne ograniczenia dotkną również Instytut Pamięci Narodowej – jego budżet zmniejszono o ponad 82,5 mln zł. W Ministerstwie Sprawiedliwości wydatki zostaną zredukowane o 165 mln zł.

Łącznie dzięki cięciom zaoszczędzono niemal 569,6 mln zł. Środki te rozdysponowano na inne cele. Największym beneficjentem zostało szkolnictwo wyższe i nauka – na uczelnie i instytuty badawcze przeznaczono dodatkowe 280 mln zł. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzyma 165,2 mln zł więcej, a budżet Agencji Wywiadu zostanie zwiększony o 55 mln zł. Utworzono także nową rezerwę celową dla Narodowego Instytutu Wolności w wysokości 40 mln zł.

Wydatki na obronę

Budżet na 2026 r. przewiduje rekordowe wydatki na obronę narodową – ponad 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na modernizację armii oraz wzmocnienie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia zaplanowano 247,8 mld zł, czyli 6,81 proc. PKB, z naciskiem na inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry.

Znaczące środki trafią też do sektora transportu. Na drogi i kolej przeznaczono łącznie 53,9 mld zł, z czego 20,1 mld zł ma pochodzić bezpośrednio z budżetu państwa.

Ustawa zakłada, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 53,8 proc., a więc pozostanie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych. Rząd przekonuje, że mimo wysokiego deficytu budżet łączy ambitne wydatki inwestycyjne z zachowaniem bezpieczeństwa finansów publicznych.

