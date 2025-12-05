Skarbówka odsłania karty. Tyle zarabia 1 proc. najbogatszych Polaków [KWOTY]

Ile naprawdę trzeba dziś zarabiać, żeby znaleźć się w gronie 1 proc. najbogatszych Polaków? Ministerstwo Finansów opublikowało opracowanie oparte na realnych deklaracjach podatkowych PIT. To pierwsze tak szczegółowe i aktualne dane, które pozwalają precyzyjnie określić próg wejścia do zarobkowej elity – i pokazują, że wcale nie trzeba 100 tys. zł miesięcznie.

Deklaracje PIT

Analiza opiera się na deklaracjach za 2022 r. i obejmuje nie tylko najpopularniejszy PIT-37, ale też zeznania przedsiębiorców, inwestorów, emerytów czy osób żyjących z najmu. Business Insider Polska urealnił te wartości do 2025 r., wykorzystując wskaźniki waloryzacji emerytur i rent (14,8 proc. w 2023 r., 12,12 proc. w 2024 r. i 5,5 proc. w 2025 r., łącznie +35,8 proc.) oraz dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej (12,8 proc., 14,3 proc. i szacunkowo 11 proc., łącznie +43,1 proc.).

W całej populacji, uwzględniającej osoby w wieku produkcyjnym, emerytów i rencistów, 1 proc. najbogatszych to około 260 tys. osób. Chrostek wyliczył, że w 2022 r. próg wejścia do tego grona wynosił 326 387 zł brutto rocznie, czyli ok. 27,2 tys. zł miesięcznie. Po przeliczeniu na dzisiejsze warunki – przy założonym wzroście wynagrodzeń – daje to około 467 tys. zł rocznie i blisko 39 tys. zł brutto miesięcznie.

Ekspert MF zwraca uwagę, że obecność emerytów i rencistów zaniża obraz dochodów, bo to liczna grupa o relatywnie niskich świadczeniach. Po wyłączeniu ich z próby 1 proc. najlepiej zarabiających osób w wieku produkcyjnym liczy już około 163 tys. osób. W takim ujęciu próg w 2022 r. to 393 992 zł brutto rocznie, czyli 32,8 tys. zł miesięcznie. Urealniony do 2025 r. oznacza to dochód rzędu 563 702 zł rocznie, co przekłada się na około 47 tys. zł brutto miesięcznie.

„Kluby 1 proc”.

Opracowanie MF pozwala też zajrzeć do „klubów 1 proc”. w podziale na źródła dochodu. Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą elita liczy 15 504 osoby, a próg wejścia to 2 155 764 zł brutto rocznie. W przypadku posiadaczy papierów wartościowych 1 proc. najbogatszych (1 739 osób) osiąga co najmniej 1 452 850 zł dochodu rocznie.

Na etacie, by znaleźć się w 1 proc. najlepiej zarabiających pracowników (135 609 osób), trzeba według wyliczeń osiągać około 385 738 zł brutto rocznie, czyli nieco ponad 32 tys. zł miesięcznie. Wśród osób utrzymujących się z umów cywilnoprawnych (47 420 osób w „top 1 proc”.) próg wynosi 155 763 zł brutto rocznie.

Osobno policzono także 1 proc. najbogatszych emerytów i rencistów – to 97 193 osoby ze świadczeniem rzędu 125 973 zł brutto rocznie, czyli około 10,5 tys. zł miesięcznie. W grupie żyjących z najmu 1 proc. najlepiej zarabiających (1 017 podatników) osiąga co najmniej 140 745 zł brutto rocznie. Najnowsze dane z PIT pokazują więc, że do zarobkowej czołówki wchodzi się przy zarobkach wysokich, ale niższych, niż wielu dotąd zakładało.

Czytaj też:

Nowa opcja oszczędzania już w 2026 r. „Wyczekiwany produkt"Czytaj też:

Faktura w KSeF jest zamrożona. Błędów nie poprawisz już tradycyjnie