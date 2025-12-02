Tyle od stycznia będzie można zarobić w Lidlu. Sieć ogłosiła podwyżki

Lidl Polska wydał komunikat, w którym informuje, że wraz z początkiem przyszłego roku wzrosną wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucji. Sieć planuje również zwiększenie zatrudnienia, nowe miejsca pracy powstaną w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

– W Lidl Polska nieustannie podejmujemy działania, aby umacniać naszą pozycję lidera wśród pracodawców na rynku. Osobom zatrudnionym w naszej firmie zapewniamy stabilność, bardzo atrakcyjne warunki pracy oraz wysokie zarobki – jedne z najwyższych w handlu. Doceniamy codzienną pracę i zaangażowanie naszego całego zespołu, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego właśnie od stycznia 2026 roku wynagrodzenia pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji ponownie wzrosną. Dodatkowo, w związku z rozwojem naszej sieci, planujemy dalszy wzrost zatrudnienia – informuje Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk w 2026 roku firma przeznaczy łącznie ponad 240 mln zł.

Ile będzie można zarobić w Lidlu?

Ile w przyszłym roku będą zarabiać pracownicy Lidla? Z informacji przekazanych w komunikacie wynika, że od stycznia 2026 roku wynagrodzenia będą wynosić od 5 600 zł brutto do 6 750 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

W przypadku pensji załogi centrów dystrybucji, po podwyżkach wyniesie ona od 6 000 zł brutto do 7 700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 8 500 zł brutto.

Lidl Polska przypomina, że pracownicy mogą również liczyć m.in. na pakiet benefitów pozapłacowych. Należą do nich m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, pakiet sportowy, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Firma organizuje również imprezy sportowe dla pracowników.

Ponadto, w grudniu, który jest szczególnie pracowitym miesiącem dla branży handlowej, pracownicy, współpracownicy, a także zaproszone przez nich osoby, w ramach akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus otrzymali kupony rabatowe o łącznej wartości 1200 zł na zakupy w sklepach sieci. Zatrudnieni otrzymają również upominki, a ich dzieci paczki o łącznej wartości blisko 5,8 mln zł.

Czytaj też:

Dino szuka pracowników. Tyle można zarobićCzytaj też:

Lidl idzie na całość. Rozdaje masło popularnej marki