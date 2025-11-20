Dino szuka pracowników. Tyle można zarobić

Dino to jeden z najszybciej rozwijających się dyskontów w Polsce. Liczba sklepów tej sieci zbliża się do 3 tys. Do końca tego roku planowane są kolejne otwarcia, szczególnie w mniejszych miastach, ale pojawić ma się również pierwsza placówka w Warszawie.

Ile można zarobić w Dino?

Serwis dlahandlu.pl sprawdził na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy dyskontu. Portal powołuje się na liczby, które pojawiły się w ogłoszeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Oferta dotyczy pracy na stanowisku kasjera-sprzedawcy.

Warunki wyglądają następująco:

wynagrodzenie podstawowe: 4 740 zł brutto,

możliwość premii,

umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące,

praca zmianowa między 5:30 a 22:45.

Warto podkreślić, że od kandydatów wymaga się jedynie wykształcenia podstawowego. Obowiązki obejmują obsługę kasy, jak również działu mięsnego, a także dbanie o ekspozycję i porządek.

Pracowników szukają sklepy Dino w: Sarbinowie, Tymieniu, Mielnie, Mścicach, Koszalinie i Niekłonicach.

Z powyższych danych wynika, że podstawowe wynagrodzenie jest nieznacznie wyższe od minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to 4666 zł brutto). Serwis przypomina, że rok temu pensja kasjera-sprzedawcy w Dino wynosiła ok.4300 zł brutto. Dla porównania zarobki w Biedronce dla sprzedawcy-kasjera zaczynającego pracę wynoszą obecnie od 5150 do 5500 zł brutto miesięcznie. Po trzech latach stażu wynagrodzenie wzrasta do 5300-5750 zł brutto. Z kolei w Lidlu pracownik sklepu zarabia od 5 250 do 6 450 zł brutto miesięcznie, a pensje wzrastają wraz ze stażem.

Jak zauważa portal, w trzecim kwartale tego roku Dino przeznaczyło na wypłaty i świadczenia 1,06 mld zł. To o 18,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. W ciągu roku zatrudnienie wzrosło z 47 149 do 54 486 osób.

Założyciel Dino Tomasz Biernacki w tym roku po raz trzeci z rzędu był numerem jeden na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost". Jego majątek szacowany jest na 28 mld zł.

