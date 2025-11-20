Mleczny gigant zamyka zakład. Produkcja trafi do innego oddziału

Danone ogłosił plany zamknięcia francuskiego zakładu Blédina, który specjalizuje się w produkcji kaszek dla niemowląt oraz wyrobów Phosphatine. Decyzja oznacza likwidację 117 miejsc pracy i jest kolejnym etapem tegorocznych cięć w europejskich strukturach koncernu. Jednocześnie część procesów produkcyjnych ma zostać przeniesiona do Polski, co może wzmocnić pozycję zakładu Danone w Opolu.

Likwidacja fabryki

Jak informuje portal Just Food, pracownicy fabryki zostali poinformowani o planach w pierwszej połowie listopada. Zakład wytwarza produkty przeznaczone zarówno na rynki europejskie, jak i afrykańskie. Firma wskazuje jednak, że popyt na część asortymentu od lat systematycznie spada, co negatywnie wpływa na opłacalność produkcji.

W oświadczeniu przesłanym serwisowi Danone wyjaśnia, że decyzja jest skutkiem długotrwałych problemów rynkowych. Podkreślono, że od ponad dekady obserwowany jest powolny, ale konsekwentny spadek aktywności na strukturalnie kurczącym się rynku w Europie, a sytuacja w Afryce pozostaje skomplikowana. W efekcie zarząd uznał, że dalsze funkcjonowanie zakładu Blédina nie gwarantuje stabilnej przyszłości ekonomicznej.

Koncern zapewnia, że pracownicy, których dotkną zwolnienia, będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w innych francuskich oddziałach Danone, w szczególności w regionie Owernia-Rodan-Alpy. Firma zapowiada również programy szkoleniowe, które mają ułatwić zdobycie nowych kwalifikacji i zmianę miejsca pracy.

Danone przyznaje, że w ostatnich latach podejmowano próby poprawy efektywności fabryki poprzez inwestycje i modernizacje. Mimo tych wysiłków spółka ocenia, że „przyszłość ekonomiczna zakładu nie jest już zagwarantowana”. Produkcja kaszek ma zostać utrzymana, ale większość jej procesów zostanie przeniesiona do zakładu w Opolu, który przejmie istotną część zadań likwidowanej fabryki.

Zakłady do restrukturyzacji

Blédina nie jest jedynym europejskim zakładem objętym planem restrukturyzacji. Danone zapowiada także zamknięcie mleczarni w Ochsenfurcie w Niemczech do końca 2026 r. W tym przypadku jako główne powody wskazano rosnące koszty działalności oraz niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Pomimo tych ruchów optymalizacyjnych koncern nadal osiąga solidne wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2025 r. sprzedaż Danone wyniosła 6,876 mld euro, co oznacza wzrost o 4,8 proc. w ujęciu porównywalnym. Decyzje dotyczące zamykania fabryk i przenoszenia części produkcji mają więc charakter strategiczny i są elementem szerszego dostosowania firmy do zmieniających się warunków rynkowych.

