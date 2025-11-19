W tym regionie Polski zarabia się najgorzej. Przepaść do lidera

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w w gospodarce narodowej w 2024 roku w poszczególnych województwach.

W tych regionach zarabia się najlepiej. Zdecydowany lider

Zdecydowanym liderem okazuje się województwo mazowieckie, gdzie w zeszłym roku zarabiało się przeciętnie 9488,94 zł brutto. To jedyny region w kraju, w którym płace przekraczyły 9000 tys. zł.

Drugie miejsce zajmuje województwo dolnośląskie – 8359,59 zł brutto. Na najniższym stopniu podium plasuje się natomiast Małopolska – 8249,31 zł brutto. Powyżej "ósemki" zarabiali w 2024 roku jeszcze mieszkańcy Śląska i województwa pomorskiego (odpowiednio 8096,38 zł i 8066,89 zł brutto).

W pozostałych 11 województwach przeciętne płace nie były niższe niż 7000 zł brutto. Wynagrodzenia w tych regionach prezentują się następująco:

woj. łódzkie – 7646,62 zł,

woj. opolskie – 7536,33 zł,

woj. zachodniopomorskie – 7512,51 zł,

woj. podlaskie – 7446,20 zł,

woj. wielkopolskie – 7428,35 zł,

woj. lubuskie – 7425,38 zł,

woj. lubelskie – 7374,45 zł,

woj. kujawsko-pomorskie – 7322,89 zł,

woj. świętokrzyskie – 7236,58 zł,

woj. podkarpackie – 7175,92 zł.

Gdzie zarabia się najgorzej?

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku najmniej zarabiali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego – 7133,90 zł brutto. To o 2355 zł mniej niż u lidera zestawienia.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym kraju wyniosło w 2024 roku – 8181,72 zł. Rok wcześniej było to 7155,48 zł.

Na początku listopada GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w trzecim kwartale tego roku wyniosło 8 tys. 771,7 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,5 proc. rok do roku, a w ujęciu kwartał do kwartału płace wzrosły o 0,3 proc. W drugim kwartale br. średnie wynagrodzenie wyniosło 8 tys. 748,63 zł brutto i był to wzrost o 8,8 proc. w relacji do drugiego kwartału 2024 roku.

Czytaj też:

Trzy miasta przebiły 10 tys. zł! Sprawdź, gdzie płacą najlepiejCzytaj też:

Godna pensja dla Polaka. Już wiadomo ile chcemy na pełnym etacie