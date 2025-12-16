Melania Meme i $Trump runęły. Fani pary prezydenckiej zostali z niczym

Kryptowaluty związane z parą prezydencką Donaldem i Melanią Trump zanotowały drastyczne spadki. Token Melania Meme (Melania Trump) stracił niemal całą swoją wartość – do poprzedniego rekordu brakuje dokładnie 99 proc. Obecnie wyceniany jest na 0,1031 dol., podczas gdy szczyt notowań w czerwcu 2025 r. wynosił 13,04 dol. To pokazuje, jak krótkie życie miał ten projekt i jak mocno wykorzystywał naiwność fanów Trumpów.

Token prezydenta

Nie lepiej wygląda sytuacja tokena prezydenta Donalda Trumpa o nazwie $Trump. Tu strata do rekordu sięga 93 proc. Bieżąca cena to 5,26 dol., przy wcześniejszym maksimum na poziomie 76,98 dol. Oba projekty są przykładem, że kryptowaluty pozbawione realnej wartości i praktycznego zastosowania bardzo szybko tracą na znaczeniu. Osoby liczące na zysk zwykle mają tylko kilka tygodni lub miesięcy, gdy tego typu token jest intensywnie promowany.

Dla doświadczonych inwestorów wynik tych projektów nie był zaskoczeniem. Już w styczniu tego roku na Business Insiderze wskazywano, że tokeny państwa Trump nie mają szans na dobre wyniki w dłuższym terminie. Zwracano uwagę na brak logiki w założeniach oraz fakt, że należą do sektora tzw. meme coinów – bez praktycznego zastosowania i oparte wyłącznie na spekulacji.

Donald i Melania Trump postanowili wykorzystać skok popularności związany z inauguracją. Na fali zainteresowania wprowadzili swoje cyfrowe tokeny i zaczęli je promować w mediach społecznościowych. Mając miliony fanów, łatwo było dotrzeć do szerokiej grupy potencjalnych nabywców, którzy chcieli inwestować w kryptowaluty powiązane z nazwiskiem prezydenta USA.

Kryptowaluty

W praktyce kryptowaluty uruchomione na blockchainie Solana, będącym konkurentem popularnego Ethereum, okazały się cyfrowymi tokenami niewielkiej wartości, porównywalnymi do wielu NFT. Ze względu na to, z kim były powiązane, ich debiut na giełdach – włącznie z Binance – nie stanowił dużego wyzwania.

Jak podaje serwis CNN, pojawienie się tych tokenów było przyjęte z dużym rozczarowaniem przez ekspertów ds. etyki. Trump jednak nie miał z tym problemu – zarobił kolejne miliardy dolarów na swoich fanach. Jednocześnie deklarował, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie wspierał sektor kryptowalut. Możliwe jednak, że wiele osób, które zainwestowały w tokeny powiązane z parą prezydencką, zamiast umocnić swoją wiarę w ten rynek, mogło się do kryptowalut tylko zniechęcić.

Czytaj też:

Burza po wecie Nawrockiego. Tusk prosi o jednoCzytaj też:

Sejm próbował odrzucić weto Nawrockiego. Tak głosowali posłowie